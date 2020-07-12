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羽球全團賽／男子爭霸戰 小英總統也來了

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
蔡英文總統（中）擔任男團決賽第一點的擲銅板貴賓。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（中）擔任男團決賽第一點的擲銅板貴賓。記者余承翰／攝影

109年全國羽球團體賽今天進行最終日賽程，早上9點率先登場的男團決賽由挑戰隊史第14冠的衛冕軍合庫出戰土銀，場邊還有重量級來賓蒞臨，蔡英文總統一早就現身台北體育館，除任第1點男單的擲銅板嘉賓，接續也戴起口罩坐在場邊觀戰，在中華羽協理事長張國祚解說下瞭解場上戰況。

全團賽（前身為中正盃羽球團體賽）從民國90年開始舉行，合庫是過去19年戰績最輝煌的球隊，男子組已摘下13冠，女子組更是奪冠率百分百；今年兩軍再雙雙挺進今天舉行的最終戰，男子組有「一哥」周天成、「羽球王子」王子維坐鎮，女子組更有「世界球后」戴資穎領銜。

決賽採5點3勝制，率先登場的男團決賽依序是兩點單打、兩點雙打再進行最後一點單打，首點合庫由老將「阿門」薛軒億出戰土銀小將廖倬甫，開場前蔡英文總統還親自到場中擔任擲銅板貴賓，和兩名球員小小互動。

第二點單打周天成將出賽，對手是土銀陳紀廷，第三點雙打由合庫林家佑／楊明哲碰土銀王齊麟／李芳任，第四點雙打合庫李哲輝／楊博軒對上李洋／張課琦，若有第五點將由王子維和土銀林祐賢正面交鋒。

合庫挑戰女團20連霸的對手則是中租A隊。

蔡英文總統觀戰不忘戴上口罩防疫。記者余承翰／攝影
蔡英文總統觀戰不忘戴上口罩防疫。記者余承翰／攝影
蔡英文總統擔任男團決賽第一點的擲銅板貴賓。記者余承翰／攝影
蔡英文總統擔任男團決賽第一點的擲銅板貴賓。記者余承翰／攝影
蔡英文總統親臨全國羽球團體錦標賽決賽。記者余承翰／攝影
蔡英文總統親臨全國羽球團體錦標賽決賽。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（前排中）親臨全國羽球團體錦標賽決賽。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（前排中）親臨全國羽球團體錦標賽決賽。記者余承翰／攝影

羽球 周天成 王子維

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