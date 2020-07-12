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全中運／催人氣 驕仔花車屏東踩街
全中運在7月18到23日熱鬧登場，屏東縣政府迎接暌違24年再度舉辦全國運動競賽，昨舉辦全中運吉祥物歡樂嘉年華遊行，縣長潘孟安率領縣內表演團體一同參與，現場千人齊跳驕仔舞，炒熱氣氛，還有首度亮相「驕仔花車」超吸睛，不少民眾加入隊伍當中同樂，展現屏東人的向心力與熱情，為即將登場全中運掀起第一波高潮。
昨首次亮相「驕仔花車」有濃濃屏東味，車身上裝載屏東引以為傲特色農產品，有鳳梨、紅豆、香蕉、蓮霧、可可果。
屏東縣長潘孟安說，為迎接全中運，縣府團隊總動員，場地、接駁、住宿、補給、救護等細心規畫，18項運動競賽比照國際賽事規格，在屏東市至恆春半島13鄉鎮19處競賽場館進行，讓來自全國各地的優秀選手們能夠好好發揮，也邀請全國民眾一起來屏東為選手們加油打氣。
另，振興三倍券上路，屏東縣府號召縣內店家集結「屏東買起來」優惠，搭配7月18日到23日在屏東舉辦全中運，讓大家享好康，詳情請查閱網址http://www.ptcrzshop.com/。
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