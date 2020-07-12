聽新聞
test
0:00 / 0:00

全中運／催人氣 驕仔花車屏東踩街

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣報導
迎接全中運到來，屏東縣府昨舉辦全中運吉祥物歡樂嘉年華遊行。 記者劉星君／攝影
迎接全中運到來，屏東縣府昨舉辦全中運吉祥物歡樂嘉年華遊行。 記者劉星君／攝影

全中運在7月18到23日熱鬧登場，屏東縣政府迎接暌違24年再度舉辦全國運動競賽，昨舉辦全中運吉祥物歡樂嘉年華遊行，縣長潘孟安率領縣內表演團體一同參與，現場千人齊跳驕仔舞，炒熱氣氛，還有首度亮相「驕仔花車」超吸睛，不少民眾加入隊伍當中同樂，展現屏東人的向心力與熱情，為即將登場全中運掀起第一波高潮。

昨首次亮相「驕仔花車」有濃濃屏東味，車身上裝載屏東引以為傲特色農產品，有鳳梨、紅豆、香蕉、蓮霧、可可果。

屏東縣長潘孟安說，為迎接全中運，縣府團隊總動員，場地、接駁、住宿、補給、救護等細心規畫，18項運動競賽比照國際賽事規格，在屏東市至恆春半島13鄉鎮19處競賽場館進行，讓來自全國各地的優秀選手們能夠好好發揮，也邀請全國民眾一起來屏東為選手們加油打氣。

另，振興三倍券上路，屏東縣府號召縣內店家集結「屏東買起來」優惠，搭配7月18日到23日在屏東舉辦全中運，讓大家享好康，詳情請查閱網址http://www.ptcrzshop.com/

屏東縣政府 潘孟安

延伸閱讀

影／全中運吉祥物千人齊跳驕仔舞 潘孟安笑說「我破壞畫面」

屏東買起來！全中運暖心接待、振興三倍券優惠店家上架

全中運／選手之夜A-Lin領銜開唱吸睛 防疫工作不馬虎

挑戰想法與視覺的撞擊 屏東沒在怕！潘孟安下戰帖 創意廣告節首獎50萬等你挑戰

相關新聞

羽球全團賽／小天、小戴帶頭 合庫今拚冠

全國羽球團體賽昨天進行四強戰，在男、女子組獨霸一方的合庫Ａ隊昨天雙雙取勝，其中男子隊前兩點單打分別由王子維、周天成擔綱都...

全中運／催人氣 驕仔花車屏東踩街

全中運在7月18到23日熱鬧登場，屏東縣政府迎接暌違24年再度舉辦全國運動競賽，昨舉辦全中運吉祥物歡樂嘉年華遊行，縣長潘...

足球／國小世界盃 水里小將全子宇證明自己

第一屆國民小學世界盃全國足球賽全國決賽次日產生男女四強名次，女子組冠軍賽由南投水里國小及新北蘆洲國小出線，男子組則是北市...

羽球全團賽／合庫A晉級決賽 戴資穎明領軍拚20連霸

全國羽球團體錦標賽今天舉行四強賽，其中已完成19連霸的合庫女團A隊在今天的壓軸戰中面對亞柏B隊，靠著兩點單打與一點雙打直...

網球／網壇重啟力拼20冠？ 納達爾：不會太強求

網壇下個月將睽違開賽，美網、法網兩大滿貫也會於9月陸續登場。坐擁19座大滿貫金盃「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），有機會力拼第20座。對此坦言不會過於汲汲營營，太有野心反倒會造成負面影

羽球全團賽／沒有吼不會打 李芳任搭王齊麟搶決賽門票

全國羽球團體錦標賽今天進行四強賽，土地銀行A隊與亞柏A隊的第三點雙打賽事上演國手級對決，由王齊麟搭擋學弟李芳任，出戰楊博...

足球／歐冠八強籤表出爐 死亡組強強對決

歐足聯官網10日公布歐冠和歐聯賽八強決賽抽籤結果，歐冠剩餘4場16強比賽結束後，將統一在葡萄牙里斯本進行，且為單場決勝負。

羽球全團賽／整條右腿都是傷 林祐賢盼亞運後再退休

儘管右腳從腳踝、膝蓋到髖部的傷勢都已無法痊癒，但土地銀行羽球好手林祐賢在今天的全國羽球團體錦標賽後透露，仍希望在拚戰到2...

羽球／南科最佳「戴」言人 戴資穎連三年參與活動

「2020運動在南科」在今天啟動系列活動，共3000多名南科人一起在清晨齊步健康走，活動代言人世界球后戴資穎也連續三年參...

羽球全團賽／雙天王接力 合庫A隊明拚男團第14冠

全國羽球團體錦標賽今天舉行四強賽，過去已拿下13座冠軍的合庫男團A隊在今天四強賽於前三點賽事中橫掃中租企業A隊，包括前兩...

羽球全團賽／男單現斷層 周天成點出兩大問題

世界男單排名第二名的我國羽球好手周天成，連續三天在全國羽球團體錦標賽中與國內年輕好手交鋒，且維持一局未失的好表現，不過對...

網球／溫布頓取消仍有「經典」 賽會灑幣選手3.7億

溫布頓錦標賽今年因疫情影響而取消，網壇年度盛事無法登場，但主辦單位全英網球俱樂部有暖心之舉，將1000萬英鎊（約台幣3....

熱門新聞

日職／王柏融代打敲安 清宮幸太郎開轟送他回來

MLB／不是複製貼上 張育成本周四度開轟打瘋了！

中職／中信兄弟三轟擊倒富邦悍將 魔術數字M1

中職／兄弟封王戰10591人進場 本季票房新紀錄

獅隊逆襲1／對兄弟投打失衡 助攻象爭冠幫助最大

中職／中信兄弟帶M1去桃園 曾豪駒：盡全力搶勝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。