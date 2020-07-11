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足球／國小世界盃 水里小將全子宇證明自己

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
第一屆國民小學世界盃全國足球賽男子組將由北市士東國小及台中清水國小爭奪金盃。圖／迷你足球協會提供
第一屆國民小學世界盃全國足球賽男子組將由北市士東國小及台中清水國小爭奪金盃。圖／迷你足球協會提供

第一屆國民小學世界盃全國足球賽全國決賽次日產生男女四強名次，女子組冠軍賽由南投水里國小及新北蘆洲國小出線，男子組則是北市士東國小及台中清水國小爭奪金盃。

新北市蘆洲國小對台東成功國小原本處於落後局面，教練始終提醒球員比賽只要還沒結束就有機會獲勝，絕不能輕易放棄，因對手不但是傳統強隊而且也十分難纏，教練在比賽末段指示只要有發球機會就不斷的往球柱攻擊，再利用隊友埋伏射門，而此舉也奏效，讓主要攻擊手陳家綺先是踢進追平球，再由李怡萱踢進致勝球終場前陳家綺再補進一球，最終便以4：2逆轉帶走勝利。

另一組南投水里與傳統強隊台中黎明之戰，南投水里在五年級小將全子宇個人獨進2球下，雖遭遇黎明國小頑強抵抗仍以3：1挺進冠軍賽。南投水里國小教練杜興孟表示，賽前已有遭遇硬仗的心理準備，但是球員的心理素質及堅強鬥志在這場比賽中令他感動，尤其是隊長胡臻場上的指揮若定，也不斷的鼓勵隊友使得全隊凝聚高昂的向心力，而胡臻也希望學習甫率領利物浦勇奪英超冠軍的偶像范迪克幫助學校拿下冠軍。

教練心中的另一位MVP是五年級的小將全子宇，她在此役對手嚴密防守下仍獨進2球，雖來自低收入戶家庭，姊姊也領有殘障手冊，因此家中長輩極力反對她踢足球，但天生就有布農族與阿美族混血美少女的頑強鬥志與過人毅力的特性，極力想證明女孩子也可以在足球領域上有發展的未來性，因此她在每場比賽都全力以赴絕不輕言放棄。

男子組地主北市士東在家鄉父老到場加油下，以6：0擊退彰化大興國小，總教練王吉成賽後表示，賽前告訴球員在防守上要減少失誤，有機會要多射門，尤其是今日嘗試往球門兩邊撞牆攻擊得到不錯的效果，順利拿下冠軍賽門票後心裡的大石頭也放下了，希望小球員能延續今日比賽的球感持續發揮應有的水準。

另一隊地主北市大安就沒這麼幸運了，在對手台中清水的蔡鎰澤演出帽子戲法下，從0：1落後時，在下半場第四分鐘連進三球，這也是台中清水連續二天演出帽子戲法；總教練唐駿榮賽後表示，沒預期到這小子有這麼出色的表現，因為他昨晚返回台中參加今天早上的資優班考試，今日賽前才匆匆抵達球場，而且明天很可能是他最後一座冠軍獎盃。

蔡鎰澤計畫畢業後不再往足球發展，與父母溝通後決定繼續升學，令隊友及師長感到相當可惜，所以全隊明天將會為他及學校奪下金盃，能夠在這座全國最高等級的足球場地拿下冠軍將是全校師生感到光榮的一刻。唐駿榮強調，球隊能踢進決賽真的是要感謝教育部體育署主辦這意義非凡的賽事，而且提供了相當可貴的資源，希望能延續下去成為傳統。

利物浦 國民 英超

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