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羽球全團賽／合庫A晉級決賽 戴資穎明領軍拚20連霸
全國羽球團體錦標賽今天舉行四強賽，其中已完成19連霸的合庫女團A隊在今天的壓軸戰中面對亞柏B隊，靠著兩點單打與一點雙打直落三取勝，明天將與中租A隊爭奪后冠，而世界球后戴資穎也將會在明天的決賽中登場，帶領球隊挑戰20連霸。
合庫A今天四強賽碰上亞柏B，在前兩點單打賽事中林盈君、江穎麗分別對上楊育綺、蔡欣蓓都勝出，第三點雙打則由許雅晴／胡綾芳對戰許尹鏸／林筱閔，最終再以直落二勝出，連下三點後取得冠軍賽門票。
而世界球后戴資穎在今天上午出席完南科的活動後，晚間也將北上備戰明天的冠軍賽，合庫A的爭冠對手將是今天擊敗土地銀行隊的中租A。男子組冠軍賽同樣由合庫A隊出戰土地銀行A隊，合庫A將由周天成、王子維坐鎮男單，而土銀A則是擁有我國目前雙打排名最高的李洋、王齊麟領軍。
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