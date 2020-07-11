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羽球全團賽／沒有吼不會打 李芳任搭王齊麟搶決賽門票

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
李芳任（右）／王齊麟（左）助土銀A隊搶下男團決賽門票。記者劉肇育／攝影
李芳任（右）／王齊麟（左）助土銀A隊搶下男團決賽門票。記者劉肇育／攝影

全國羽球團體錦標賽今天進行四強賽，土地銀行A隊與亞柏A隊的第三點雙打賽事上演國手級對決，由王齊麟搭擋學弟李芳任，出戰楊博涵／盧敬堯的「楊肉盧」連線，最終王齊麟／李芳任在關鍵第三局後段連續搶分，以18：21、21：13、21：18逆轉勝，幫助土銀A取得明天與合庫A隊爭冠機會。

土銀A今天四強賽前兩點單打分別由林祐賢、陳紀廷擊敗亞柏A李佳豪、楊智傑，讓土銀有望在第三點的雙打提前搶下冠軍賽門票，而今天土銀A依舊選擇讓「麟洋配」分頭進擊，由王齊麟搭配李芳任擔任第三點，李洋則是配上張克琦擔任第四點，而土銀則是派出男雙世界排名第19名的「楊肉盧」應戰。

在首局賽事中雖然楊博涵／盧敬堯先是以21：18拿下，不過第二局開始王齊麟／李芳任展開反擊，李芳任更頻頻將機會製造給王齊麟殺球，讓他們在後兩局成功逆轉，搶下冠軍賽門票。

王齊麟指出，其實今天開賽時場上四人狀況都不佳，但土銀A在已經拿下前兩點的情況下，他也告訴學弟李芳任好好享受比賽，重新調適比賽心情，「我們當時已經贏兩點，後面還有李洋在沒有問題，所以我就跟他說我們沒有壓力，要好好享受才行。」

身為場上四人中資歷與名氣最小的選手，22歲的李芳任今天展現十足衝勁，甚至在每次得分後都會握拳怒吼，讓團隊士氣大幅提升，他說：「雖然壓力確實有點大，但我就是抱持著衝擊他們的心態，而且我沒有吼，就會變得不會打球了。」

雖然這是李芳任第一次與王齊麟搭擋在全團賽出賽，但他強調與學長的默契已經愈來愈好，「我就是盡量把球hold住給齊麟殺，他們擋不住他的攻擊，跟他合作後我的站位也必須變得更加明確，知道要怎麼樣做才能讓他更好攻擊。」

羽球 李佳豪

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