羽球全團賽／整條右腿都是傷 林祐賢盼亞運後再退休

儘管右腳從腳踝、膝蓋到髖部的傷勢都已無法痊癒，但土地銀行羽球好手林祐賢在今天的全國羽球團體錦標賽後透露，仍希望在拚戰到2022年的杭州亞運後再退休，在此之前也將目標放在世界排名衝上前30名。

今年28歲的林祐賢，在去年拿下全運會男單金牌後，國內各大賽事的優勢幾乎都已經納入囊中，就在他準備好衝刺世界排名時，卻碰上新冠肺炎疫情導致國際賽全面停擺，只能將計畫暫延。

在今天代表土地銀行A出戰全團賽四強賽，並在首點男單輕取亞柏Ａ隊李佳豪後，林祐賢說：「我今天的跳動還不錯，因為我的腳有傷，熱身必須要很充分，心態方面也擺得很正，沒有因為對手年紀比我小就挫手，整體信心上是沒問題的。」

曾在2018年幫助土銀拿下全團賽冠軍的林祐賢，過去兩年飽受右腳傷勢所苦，原本腳踝的傷勢，因為代償作用間接影響到膝蓋與髖部的狀況，他也因此習得與傷勢共處的方式，不僅賽前熱身必須拉長到一小時，還要讓整支右腳痛到沒感覺才能上場，讓他在去年拿下全運會金牌後一度興起退休念頭。

不過在家人鼓勵下他決定再拚戰到2022年的亞運會，並希望達成過去未能完成的世界排名前30名計畫，目前我國僅有周天成與王子維兩人排名在世界男單前30名，而兩人也將成為林祐賢在八月東京奧運模擬賽的對手。

談到與兩人的對抗時，林祐賢直言必須站在「衝擊對手」的角度，把壓力都放在對手身上，「阿天（周天成）不用說，就是厲害兩個字，而子維更是我的天敵，我必須擺對心態，衝擊他們。」

林祐賢BWF生涯與周天成三度交手都吞敗，僅有一場打到第三局，而五度對戰王子維雖然曾拿下過一勝，但那一勝已經是2013年的，包括今年初在泰國與王子維交手，就以5：21、13：21直落二輸球。