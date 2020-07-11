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羽球／南科最佳「戴」言人 戴資穎連三年參與活動
「2020運動在南科」在今天啟動系列活動，共3000多名南科人一起在清晨齊步健康走，活動代言人世界球后戴資穎也連續三年參與活動與科技人一起運動，吸引不少熱情粉絲前來觀賞友誼賽。
南科管理局透過球賽、夜跑及健走等系列活動，持續號召園區廠 商共同促進員工健康，今天在南科鷹萬健康生活館周邊及場內的活動，由潘若迪帶領南科人一起暖身，南法馬拉松好手吉雷米也與健走民眾鳴槍起走，台達電子搭配 「健康年」方式號召逾200名同仁及眷屬走起來，還與南茂、台積電、 群創及康寧等公司在健走沿途設置中繼站，準備新鮮水果、運動飲 料、小點心等，為健走民眾加油打氣，還要讓南科人吃吃喝喝好健康。
身為南科最佳「戴」言人的戴資穎，連續3年與科技人一起運動，與台積電選手進行羽球友誼賽，吸引熱情粉絲前來觀賽，並一起為戴資穎接下來的賽事加油打氣。
舞台上以開啟南科盃球賽的氣球，象徵南科打破新冠肺炎疫情陰 霾重啟活動，鼓勵大家走出戶外運動健身，展開一系列的體育活動， 持續朝健康、幸福園區的目標邁進。
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