快訊

印尼女染愛滋仍趴趴走 還曾和4名台灣男友多次性交懷孕

台南爺爺路邊賣芒果遭男子拿來砸頭 引眾怒警追查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／南科最佳「戴」言人 戴資穎連三年參與活動

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
世界球后戴資穎參與「2020運動在南科」活動。圖／科技部南部科學園區管理局提供
世界球后戴資穎參與「2020運動在南科」活動。圖／科技部南部科學園區管理局提供

世界球后戴資穎參與「2020運動在南科」活動。圖／科技部南部科學園區管理局提供
世界球后戴資穎參與「2020運動在南科」活動。圖／科技部南部科學園區管理局提供

「2020運動在南科」在今天啟動系列活動，共3000多名南科人一起在清晨齊步健康走，活動代言人世界球后戴資穎也連續三年參與活動與科技人一起運動，吸引不少熱情粉絲前來觀賞友誼賽。

南科管理局透過球賽、夜跑及健走等系列活動，持續號召園區廠 商共同促進員工健康，今天在南科鷹萬健康生活館周邊及場內的活動，由潘若迪帶領南科人一起暖身，南法馬拉松好手吉雷米也與健走民眾鳴槍起走，台達電子搭配 「健康年」方式號召逾200名同仁及眷屬走起來，還與南茂、台積電、 群創及康寧等公司在健走沿途設置中繼站，準備新鮮水果、運動飲 料、小點心等，為健走民眾加油打氣，還要讓南科人吃吃喝喝好健康。

身為南科最佳「戴」言人的戴資穎，連續3年與科技人一起運動，與台積電選手進行羽球友誼賽，吸引熱情粉絲前來觀賽，並一起為戴資穎接下來的賽事加油打氣。

舞台上以開啟南科盃球賽的氣球，象徵南科打破新冠肺炎疫情陰 霾重啟活動，鼓勵大家走出戶外運動健身，展開一系列的體育活動， 持續朝健康、幸福園區的目標邁進。

世界球后戴資穎參與「2020運動在南科」活動。圖／科技部南部科學園區管理局提供
世界球后戴資穎參與「2020運動在南科」活動。圖／科技部南部科學園區管理局提供

戴資穎 羽球

延伸閱讀

羽球全團賽／雙天王接力 合庫A隊明拚男團第14冠

羽球全團賽／3200人參賽創新高 戴資穎率合庫拚20連霸

羽球／連假最終日 戴資穎玩3P

羽球／球后戴資穎領軍 合庫全團賽挑戰20連霸

相關新聞

羽球／南科最佳「戴」言人 戴資穎連三年參與活動

「2020運動在南科」在今天啟動系列活動，共3000多名南科人一起在清晨齊步健康走，活動代言人世界球后戴資穎也連續三年參...

羽球全團賽／雙天王接力 合庫A隊明拚男團第14冠

全國羽球團體錦標賽今天舉行四強賽，過去已拿下13座冠軍的合庫男團A隊在今天四強賽於前三點賽事中橫掃中租企業A隊，包括前兩...

羽球全團賽／男單現斷層 周天成點出兩大問題

世界男單排名第二名的我國羽球好手周天成，連續三天在全國羽球團體錦標賽中與國內年輕好手交鋒，且維持一局未失的好表現，不過對...

網球／溫布頓取消仍有「經典」 賽會灑幣選手3.7億

溫布頓錦標賽今年因疫情影響而取消，網壇年度盛事無法登場，但主辦單位全英網球俱樂部有暖心之舉，將1000萬英鎊（約台幣3....

羽球全團賽／羽球高材生 陳孝承赴歐學醫

今年六月考取匈牙利兩所大學醫學系的我國羽球年輕好手陳孝承，雖然在九月將啟程歐洲攻讀學位，不過本周他仍披上亞柏羽球隊Ｂ隊戰袍出征全國羽球團體錦標賽，並將在八月的奧運模擬賽對上周天成、王子維，他未來希望以醫生身分回到國訓中心成為運動員的背後推手。

足球／草根足球節明登場 大同男足帶小朋友踢球趣

2020 CTFA草根足球節，將於11及12日的晚間七時在台北大佳河濱公園人工草地足球場舉行，以充滿趣味的方式進行幼兒及...

足球／國小世界盃決賽 清水小將唐翊庭演帽子戲法

由教育部體育署主辦、迷你足球協會承辦的「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」全國決賽今天在台北市立田徑場盛開踢，來自全國22...

PGA／休養5個月 伍茲下周紀念錦標賽復出

高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）9日宣布，他將參加下周在俄亥俄州都柏林（Dublin）舉行的PGA紀念錦標賽（Memorial Tournament），這是曾拿下15次大滿貫賽頭銜的伍茲5個月來首度參加PGA巡迴賽。

PGA／美巡賽首例 3名曾確診高球選手同組出賽

工作日慈善公開賽（Workday Charity Open）今天開打，成為第一個讓確診染疫的選手同組出賽的美巡賽。美國高...

NFL／賽後禁交換球衣 球員：這是在開玩笑吧

隨著NFL訓練營開門時間越來越近，NFL官方也發布更多有關安全進行2020賽季的詳細訊息。所有32支球隊都收到了最新的比賽準則，其中一項規定是在比賽結束後禁止任何球員交換球衣以及在6英尺內進行任何類型的互動，這引起許多球員的不滿，紛紛在推特上發表反對意見。

羽球全團賽／將赴歐讀醫學系 陳孝承盼換個身份回國訓

將在下個月的東京奧運模擬賽接連挑戰周天成與王子維兩位男單好手的亞柏B隊選手陳孝承，在六月份考取匈牙利大學醫學系後，計畫在...

游泳／搶灘料羅灣邁入第18年 8月16日金門登場

2003年首度舉辦，將在今年邁入第18屆的金門海上長泳活動「搶灘料羅灣」，將在8月16日登場，除了將去年的2400公尺長...

熱門新聞

現場重現／封王魔術數字熄燈被超越 兄弟有悲慘經驗

中職／兄弟拚洲際終戰封王 內野門票賣光光了

中職／王維中投入選秀 獅、猿教頭都想要

中職／獅隊獵猿幫忙 兄弟魔術數字降至M2

MLB／不是複製貼上 張育成本周四度開轟打瘋了！

全中運／選手之夜A-Lin領銜開唱吸睛 防疫工作不馬虎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。