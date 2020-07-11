足球／歐冠八強籤表出爐 死亡組強強對決

歐足聯官網10日公布歐冠和歐聯賽八強決賽抽籤結果，歐冠剩餘4場16強比賽結束後，將統一在葡萄牙里斯本進行，且為單場決勝負。

受新冠疫情和聯賽停擺影響，歐冠16強賽還有4場沒有踢完，將在8月7日至8日在主場球隊進行，歐冠八強決賽將在8月12日至15日進行；四強決賽將於8月18日和19日舉行，比賽地點為葡萄牙里斯本光明球場或阿爾瓦拉德球場；決賽於8月23日在里斯本光明球場舉行。

根據抽籤結果，曼城與皇馬的贏家將對陣尤文圖斯和里昂的勝者，巴薩與那不勒斯的贏家將迎戰拜仁慕尼黑和切爾西的勝者。另外兩場八強決賽是萊比錫對陣馬德里競技、亞特蘭大對陣巴黎聖日耳曼。比賽均以空場無觀眾形式進行，採取單場淘汰制。

世界日報製表

本次抽籤因新冠疫情而顯得非常特殊。八強決賽於3月中旬停擺，當時只確定亞特蘭大、馬競、萊比錫RB、巴黎4支球隊，剩下4場曼城vs皇馬、拜仁vs切爾西、尤文圖斯vs里昂、巴薩vs那不勒斯沒踢。

歐聯賽將於8月5日重啟16強第二回合對決，自八強決賽起，各隊移師德國，在4個城市進行比賽。

抽籤結果顯示，曼聯與林茨的勝者將對陣哥本哈根與伊斯坦布爾的勝者；國際米蘭與赫塔菲的勝者將對陣格拉斯哥流浪者與勒沃庫森的勝者；狼隊與奧林匹亞科斯的勝者將對陣羅馬和塞維利亞的勝者；頓涅茨克礦工與沃爾夫斯堡的勝者對陣巴塞爾與法蘭克福的勝者。

本次抽籤儀式還直接敲定了歐冠和歐聯賽的四強對陣表，八強決賽結束後，晉級球隊對陣情況自動揭曉。