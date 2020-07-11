羽球全團賽／雙天王接力 合庫A隊明拚男團第14冠

全國羽球團體錦標賽今天舉行四強賽，過去已拿下13座冠軍的合庫男團A隊在今天四強賽於前三點賽事中橫掃中租企業A隊，包括前兩點單打賽事由王子維、周天成接力都以直落二勝出，將在明天爭奪隊史第14座冠軍。

全國羽球團體賽（前身為中正盃羽球團體賽）從民國90年開辦至今，合庫男團已經拿下13座冠軍，女團更是完成19連霸，今年在周天成、王子維、戴資穎與白馭珀的領軍下，將挑戰男子組第14冠與女團20連霸。

今天男子組四強賽合庫A隊也由王子維和周天成擔綱前兩點單打，最終王子維以21：13、21：16擊敗游盛博，周天成則是以21：13、21：9擊敗楊洋，在靠著雙天王連下兩點後，第三點的雙打林家佑／楊明哲面對葉宏蔚／江建葦則是打得有驚無險，以15：21、21：13、21：14逆轉勝出，幫助合庫A隊挺進明天冠軍賽。

對於在過去四個月無賽可打的情況下，這次全團賽卻一口氣連三天出賽，王子維坦言雖然體能並沒有太大問題，但由於比賽都安排在早上9點開始，讓他確實有點疲憊，「會調整一下休息的狀況，昨天也蠻早十點就睡，但今天早上起床稍微有點疲勞。」

談到明天將帶領合庫A隊爭冠，王子維坦言多少有點壓力，至於要打第幾點則看教練安排，甚至被排在第五點也不會排斥，「國小的時候團體賽有被排在第五點過，即使沒有下場我也會做好準備。」合庫女團A隊將在今天下午登場，不過世界球后戴資穎預計在明天的冠軍賽才會登場。