羽球全團賽／男單現斷層 周天成點出兩大問題

世界男單排名第二名的我國羽球好手周天成，連續三天在全國羽球團體錦標賽中與國內年輕好手交鋒，且維持一局未失的好表現，不過對於我國男單選手目前僅有他和王子維排名在世界前50名，周天成坦言年輕選手仍舊缺乏企圖心與抗壓力，應該找出最適合自己的方法來增強球技。

周天成近三天在羽球全團賽中接連擊敗甘超宇、張恩嘉，今天四強賽擔綱合庫男團A隊單打第二點，再以直落二擊敗中租A隊楊洋，三場比賽一局未失，展現羽球一哥的壓倒性實力。

對於近年全團賽幾乎都與比自己年輕的對手交鋒，周天成坦言時常被年輕好手們的衝勁激起鬥志，不過他也認為我國目前在國際男單賽場上擠進前一百名的選手屈指可數，國內年輕世代球員確實應該要有更強力的企圖心和抗壓力。

周天成直言我國年輕選手目前仍有缺乏企圖心與抗壓力的問題。記者劉肇育／攝影

「我們18歲以下的選手很多都很強，不過在進入大學或是球團後，因為容易分心的事情變多，專注度真的有待提升。」周天成在談到國內男單選手的普遍狀況時說：「年輕球員就是打得快，有衝勁雖然是好事，但打國際賽你要考慮的不只是一場比賽，而是接下來第二、三、四場，如果都打到三局能不能負荷。」

周天成強調，在現在資訊發達時代，年輕選手應該多觀察與自己球風相近的各國好手，找出適合自己的方式，有恆心的來補足不足之處，「要進步就必須找出自己的問題，如果你找出100個，那一天就解決個一、兩個，而不是解決10個後就在懷疑為什麼還沒有進步。」

另外，周天成也提到了國內賽事大多選擇在小場地舉辦，讓年輕好手在站上國際舞台或是到小巨蛋等大場地比賽時，都會出現適應上的問題，導致有體力卻無法控制，最後只能接受輸球命運，「當你在小場地能夠攻守自若的時候，到大場地後還能不能夠掌握？過去我就一直在想為什麼我國內能做到的事情，到國外後就不行，這也是年輕球員必須要自行思考的。」