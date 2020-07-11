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網球／溫布頓取消仍有經典 賽會灑幣選手3.7億

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

溫布頓錦標賽今年因疫情影響而取消，網壇年度盛事無法登場，但主辦單位全英網球俱樂部有暖心之舉，將1000萬英鎊（約台幣3.7億元）獎金發放給選手，從單打、雙打、資格賽到輪椅組選手全都受惠，合計共620人。

若非疫情影響，溫布頓本該在今、明兩天迎接決賽登場，比賽泡湯，全英網球俱樂部依然上演「經典」。

賽會宣布，將發放1000萬英鎊給選手，參與男、女單打的256名選手各領到2萬5000英鎊，224名會外賽選手領到1萬2500英鎊，雙打選手為6250英鎊，一般輪椅組為6000英鎊，多肢障礙組則為5000英鎊。

全英網球俱樂部執行長路易斯（Richard Lewis）表示，「我們都知道這幾個月來的動盪，讓選手們非常擔憂，許多人面臨經濟困境，他們本該有機會憑藉世界排名來到溫布頓，賺取比賽獎金。」

路易斯指出，溫布頓因有保險，不至於讓比賽停辦的損失擴大，「而現在，我們決定讓選手努力衝刺排名、期望參加2020年溫布頓錦標賽的努力得到回報。」

賽會的決定獲得大讚，比利時前球后克莉絲特斯（Kim Clijsters）就在推特留言：「不可思議的新聞，溫布頓一直都是網壇的經典與先驅，已經等不及明年回到那裡了。」

溫布頓 比利

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