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足球／草根足球節明登場 大同男足帶小朋友踢球趣

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
企甲聯賽三連霸的大同足球隊將於11、12日舉行的CTFA草根足球節上帶領小朋友一起踢球趣。圖／中華足球協會提供
企甲聯賽三連霸的大同足球隊將於11、12日舉行的CTFA草根足球節上帶領小朋友一起踢球趣。圖／中華足球協會提供

2020 CTFA草根足球節，將於11及12日的晚間七時在台北大佳河濱公園人工草地足球場舉行，以充滿趣味的方式進行幼兒及青少年的足球推廣，與以往不同的是今年由企業甲級聯賽三連霸的北市大同足球隊主辦。前中華男足總教練、現任大同足球隊總教練強木在將領軍球員帶領小朋友一起踢球趣，而來自土耳其的中華隊鋒線球員、同時也是活動大使朱恩樂，也會與小朋友們一起共襄盛舉。

為推動基層足球，大同公司足球隊響應亞足聯舉辦草根足球日，透過多樣的足球遊戲帶給參與的小朋友歡樂的運動體驗，讓小球員們瞭解足球除了競技的一面外，更是一項充滿趣味的運動。

北市大同足球隊隊員將在活動當天擔任教練現場指導小朋友，球員們也為此特別參加CTFA草根教練講習，由華夏科技大學教練蔡尚明擔任講師，傳承數十年來累積的幼兒足球與青少年教學經驗，希望帶給小球員最特別的足球體驗，球員們也將運用課程所學，精心設計各站遊戲，並準備小禮物要送給最有運動精神的小朋友。

課程準備的過程中，現役中華隊球員，同時也是北市大同足球隊的隊長施信安提到，「職業球員的經驗，再加上豐富的踢球經歷，期許透過足球節，將自己的經驗與所學回饋給基層，帶給小朋友不一樣的足球體驗。」

企甲進球王山繆也說：「對小朋友來說，重要的不是擁有厲害的球技，而是要享受踢球時的樂趣。很希望可以透過足球節，讓小朋友對足球產生熱情、帶他們認識足球、也帶給他們歡樂。」

足球節鼓勵各年齡層的小朋友參與，學員從幼兒園到國中都有，尤其是大同職業球員的參與，絕對是精采可期，讓小朋友們帶著滿滿的收穫回家，總教練強木在也歡迎現場臨時報名參加。

企甲聯賽三連霸的大同足球隊將於11、12日舉行的CTFA草根足球節上帶領小朋友一起踢球趣。圖／中華足球協會提供
企甲聯賽三連霸的大同足球隊將於11、12日舉行的CTFA草根足球節上帶領小朋友一起踢球趣。圖／中華足球協會提供
企甲聯賽三連霸的大同足球隊將於11、12日舉行的CTFA草根足球節上帶領小朋友一起踢球趣。圖／中華足球協會提供
企甲聯賽三連霸的大同足球隊將於11、12日舉行的CTFA草根足球節上帶領小朋友一起踢球趣。圖／中華足球協會提供

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