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足球／國小世界盃決賽 清水小將唐翊庭演帽子戲法

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台中清水唐翊庭大演帽子戲法。圖／迷你足球協會提供
台中清水唐翊庭大演帽子戲法。圖／迷你足球協會提供

由教育部體育署主辦、迷你足球協會承辦的「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」全國決賽今天在台北市立田徑場盛開踢，來自全國22縣市的各國小男女代表菁英經過各區預賽及複賽產生八強16隊，由女子組率先引燃戰火，男子組賽事則在下午展開。

來自彰化的永靖國小女足隊原本被看好奪冠大熱門，開賽便以2：0領先新北蘆洲國小，不料到了比賽後半段風雲變色，新北蘆洲國小連進2球追平比數，將比賽逼進PK賽，新北蘆洲國小最後便以2：1逆轉晉級。

賽後永靖國小教練表示球員都已盡力，這場比賽將給球員帶來很好的經驗，未來將會在防守上加強球員的專注力，同時也非常感謝教育部體育署及迷你足球協會在經費上給予相當大的補助，讓球員及教練能專心比賽無後顧之憂。

男子組賽事遠從台中北上的清水國小，靠著絕佳的默契與球員優越的個人技巧，以6：2技壓新北蘆洲國小，其中隊長唐翊庭在教練同時也是父親唐駿榮的指揮下大演帽子戲法，個人獨進3球，他在賽後表示從小因父親在教球的俱樂部開始接觸足球，所以很清楚爸爸在場上要的內容是什麼，也因為崇拜法國球星姆巴佩的球風，所以也希望速度及動作像他一樣優異，最大的願望是進國家隊效力，若有機會也希望朝旅外踢球發展。

迷你足球協會秘書長張武業表示，此賽事以「教育」為出發點，仿照世界足球盛事「世界盃」模式，共有22縣市總計431隊參加，加上原本就有針對國、高中生的「中等學校足球聯賽」以及大專生參與的「大專足球聯賽」，最後就是這次的「國民小學足球世界盃」的比賽，已經完成了最後一塊拼圖，讓所有教育階段的學生都能接觸足球，希望藉此培養屬於台灣的校園足球文化。

彰化永靖國小遭逆轉後球員忍不住掩面哭泣。圖／迷你足球協會提供
彰化永靖國小遭逆轉後球員忍不住掩面哭泣。圖／迷你足球協會提供

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