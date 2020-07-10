羽球全團賽／將赴歐讀醫學系 陳孝承盼換個身份回國訓

將在下個月的東京奧運模擬賽接連挑戰周天成與王子維兩位男單好手的亞柏B隊選手陳孝承，在六月份考取匈牙利大學醫學系後，計畫在九月赴歐深造，姨丈是國內復健科權威，同時也是國訓中心駐診醫師周適偉，他也透露，未來希望以醫生的身份重返國訓中心，將照顧基層運動員視為己任。

曾在2018年成為布宜諾斯艾利斯青年奧運國手並拿下男單第五名佳績的陳孝承，這次全國羽球團體賽代表亞柏B隊出賽，這同時也是他近半年來首次參賽，儘管今年上半年全球羽壇受到新冠肺炎疫情影響全面停擺，不少在國訓備戰的選手都選擇放慢調整步調，不過陳孝承卻為了完成台大大一課業與準備出國考試而面臨唸書、練球兩頭燒的狀況。

目前就讀台大生物機電工程學系的陳孝承說：「其實我去年十一月就有這個（出國唸書）想法，但直到因為疫情很多比賽都取消後，我才將重心都放在準備考試上，過去幾個月我基本上一天大概都要唸書8到9個小時，練完球吃完飯就是埋首書中。」

亞柏B隊陳孝承在六月考取匈牙利森梅威思大學醫學系。記者蘇健忠／攝影

在六月份順利考取匈牙利森梅威思大學（Semmelweis University） 醫學系、賽蓋德（University of Szeged）大學醫學系後，陳孝承也將於九月份赴歐攻讀學位，對於正朝著醫生之路邁進，他透露姨丈周適偉對他有著最深的影響，「他說過一句話讓我印象深刻，他說『病人不需要100分的醫生，而是願意傾聽的醫生。』受傷的無助運動員都很了解，我也曾經看著隊友、好友因為傷勢一個一個離開，這讓我決定在除了球員身份，也能夠成為一名像他一樣照顧運動選手的醫生。」

但今年20歲的陳孝承也不打算因此放棄球員身份，未來有機會希望能參與歐洲賽事，但最終仍希望以另一種身份回到國訓，「如果順利的話，我26歲可以完成學業，回來再參加國考，希望能夠以醫生的身份回到國訓駐診。」

陳孝承將在八月的東京奧運模擬賽挑戰周天成與王子維。記者蘇健忠／攝影

在離台前，陳孝承八月也將在東京奧運模擬賽上成為周天成、王子維兩大國內男單頂尖好手的對手，他表示儘管在經驗與技術上都不如兩人，但也希望藉由這次交手學得一些經驗，「過去跟他們都只有一次交手機會，我是覺得輸也沒有關係，但一定要從他們身上學到一些東西。」