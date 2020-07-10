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游泳／搶灘料羅灣邁入第18年 8月16日金門登場

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
2003年首度舉辦，將在今年邁入第18屆的金門海上長泳活動「搶灘料羅灣」，將在8月16日登場。 聯合報系資料照
2003年首度舉辦，將在今年邁入第18屆的金門海上長泳活動「搶灘料羅灣」，將在8月16日登場。 聯合報系資料照

2003年首度舉辦，將在今年邁入第18屆的金門海上長泳活動「搶灘料羅灣」，將在8月16日登場，除了將去年的2400公尺長泳延長至3000公尺外，也新增了1500公尺與750公尺的短距離組別，讓不同程度的長泳愛好者都能前來體驗搶灘料羅灣的魅力。

為了符合金門的戰地風情，並希望所有選手都像當年國軍運補船艇一樣「泳」往直前而命名的搶灘料羅灣活動，在今年邁入第18屆，並邀請來有鐵人界安心亞之稱的柳怡卉擔任賽事代言人，希望吸引更多愛好游泳的民眾前來共襄盛舉。

今年賽事也為了便利選手安排交通住宿，特別與在地旅行社配合推出旅遊配套行程，並配合交通部觀光局的安心旅遊方案，離島每人最高補助2000元，賽事舉辦期間也正好是「金門親自嘉年華」，參賽民眾也能帶著家人一起來到金門製造美好回憶，並體驗金門在地風情、文化與美景。

今年報名參賽的民眾，除了可以獲得紀念泳帽、選手紀念服、100元額度園遊券外，順利完賽也可以獲得完賽獎牌和金門酒廠製作的活動主題紀念酒，賽事即日起開放報名至15日截止。

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