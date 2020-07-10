全中運／選手之夜A-Lin領銜開唱吸睛 防疫工作不馬虎

受新冠肺炎疫情影響，原定4月在屏東登場的全國中等學校運動會，延期至本月18日至23日復辦，教育部潘文忠部長、屏東縣長潘孟安今天及全中運吉祥物「驕仔」勇士聯盟，熱情歡迎全國22縣市、1萬6千名選手到屏東「屏屏」挑戰，創造更好的成績，同時也歡迎全國民眾到屏東享受國境之南的山光水色。

教育部潘文忠表示，全中運的復辦，象徵台灣勇於突破的運動精神傳承不絕，他勉勵選手盡情發揮，一起寫下更多的感動和紀錄。萬眾矚目的開幕典禮18日在屏東縣立體育場盛大舉辦，18項的精采賽事也於18至23日在屏東縣登場，賽事期間所有大會工作人員、選手與教練，將必須配合屏東縣公告的防疫流程與防護措施處理原則進行檢疫工作。

屏東縣長潘孟安強調，全中運選手雖然是國、高中生，但他們未來可能都是台灣之光，所以縣府比照國際賽事規格，與新生代網紅黃小玫合作，為2020全國中等學校運動會創作主題曲「屏東Keep Going」，唱出運動員努力揮汗鍛鍊追夢的堅毅精神。此外，特別邀請了屏東的女兒江孟芝設計主視覺意象與吉祥物「驕仔」及「勇士聯盟」成員，這次全中運以屏東縣鳥紅尾伯勞鳥「驕（鳥）仔」聯盟為吉祥物，不僅僅是台語「鳥」的意思，也和2019台灣燈會「我屏東我驕傲」口號相呼應，代表所有屏東的榮耀之子，將在這場體育盛會中大放異彩。

屏東縣府特別於18日、19日連續兩天舉辦「選手之夜」，邀請10組知名歌手、團體為全中運的選手們而唱，向所有的運動員們致敬，激發選手與觀眾對運動的熱情。18日晚會由黃子佼主持，表演由A-Lin拉開序幕，並有茄子蛋樂團、高爾宣、畢書盡接力演唱，由周湯豪擔任首日壓軸，將陪選手們度過最High的夜晚；19日則是人氣DJ Dennis主持，並由搖滾樂團八三夭熱鬧開場，創作才女徐佳瑩、金曲新人王ØZI與三金天后李千那輪番上陣，最後由嘻哈天團頑童氣勢登場，勢必炒熱全中運賽事氣氛。