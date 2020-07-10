PGA／美巡賽首例 3名曾確診高球選手同組出賽
工作日慈善公開賽（Workday Charity Open）今天開打，成為第一個讓確診染疫的選手同組出賽的美巡賽。美國高爾夫選手森川柯林（Collin Morikawa）目前位居領先。
森川柯林今天揮出低於標準桿7桿的65桿，取得1桿領先。
南非選手弗里特利（Dylan Frittelli）和美國選手瓦特尼（Nick Watney）及麥卡錫（Denny McCarthy）在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢結果呈陽性反應後首度出賽。主辦單位表示，出於「謹慎考量」，這3人被分在同組。
弗里特利和麥卡錫首輪都打出高於標準桿1桿的73桿，與其他多人暫時並列89名；瓦特尼開賽後打得掙扎，繳出高於標準桿5桿的77桿，暫時並列147名。
法新社報導，他們3人待在專屬的小圈圈，與其他人隔離開來，他們不能隨意進入球場會館或其他訓練設施。
弗里特利說：「這當然覺得很怪。」
新型冠狀病毒篩檢呈陽性反應的球員或桿弟，自首次出現病徵開始隔離至少10天，之後至少3天沒有發燒或咳嗽等症狀，美巡賽主辦單位就准許他們回來參賽。
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