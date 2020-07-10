NFL／賽後禁交換球衣 球員：這是在開玩笑吧

隨著NFL訓練營開門時間越來越近，NFL官方也發布更多有關安全進行2020賽季的詳細訊息。所有32支球隊都收到了最新的比賽準則，其中一項規定是在比賽結束後禁止任何球員交換球衣以及在6英尺內進行任何類型的互動，這引起許多球員的不滿，紛紛在推特上發表反對意見。

休士敦德州人隊的新外接手科布（Randall Cobb）推文說：「這是在開玩笑吧」，並附帶一張帶著困惑表情的威斯布魯克（Russell Westbrook）的gif圖像。

賽後交換球衣已成為NFL的一項傳統，就像比賽結束後場上球員在中場聚集一樣。球員們利用這段時間尋找老朋友、大學隊友以及其他希望與其他球員交換球衣的球星。

球員工會（NFLPA）副總裁、舊金山四九人隊後衛雪曼（Richard Sherman）也推文表示，NFL的思想太過偽善，「簡單來說這就是NFL的基本思維。」「球員們可以在比賽中全面身體接觸而且被視為安全的。但是，在比賽結束後交換球衣卻被認為是不安全的。」

不過，賽後限令並不是比賽準則的唯一新增要求。據報導，備忘錄還禁止比賽設置場上球迷座位，也禁止任何媒體進入球員更衣室，並要求對戰的兩支球隊必須乘公共汽車而非私人車輛前往球場。而整個2020賽季，除了球員和教練外，場邊每個人都必須戴口罩。