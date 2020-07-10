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PGA／休養5個月 伍茲下周紀念錦標賽復出

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
蟄伏5個月，伍茲下周復出。 美聯社
蟄伏5個月，伍茲下周復出。 美聯社

高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）9日宣布，他將參加下周在俄亥俄州都柏林（Dublin）舉行的PGA紀念錦標賽（Memorial Tournament），這是曾拿下15次大滿貫賽頭銜的伍茲5個月來首度參加PGA巡迴賽。

伍茲在他的推特中說：「我期待下周在@MemorialGolf出賽。」「我已錯過不少和球員競爭的機會，迫不及待地想重回球道。」

伍茲在2月中旬參加PGA巡迴賽，當時他在「捷恩斯邀請賽」（Genesis Invitational）中以77桿打完最後一輪，在進入決賽的選手中殿底。

這位現年44歲的美國名人賽冠軍因背傷痼疾，在PGA於3月中旬開始因新冠病毒疫情而中斷前，就已略過一些賽事。在PGA復賽後的前5場比賽，他也選擇不參加。

伍茲只差一個PGA冠軍就可打破美巡賽83冠的紀錄。

於穆菲爾德村（Muirfield Village）球場舉行的紀念錦標賽是PGA巡迴賽中最引人注目的非重點賽事之一。伍茲在這裡曾拿下史上最多的5次冠軍，最近一次是在2012年。

與伍茲同場競技的還有其他知名選手，包括世界排名第一的麥羅伊（Rory McIlroy）、五次大滿貫冠軍米克森（Phil Mickelson）、2018年紀念錦標賽冠軍德尚博（Bryson DeChambeau）以及PGA重點賽事冠軍強生（Dustin Johnson）和加西亞（Sergio Garcia）。

這場定7月16日至19日舉行的比賽原本預期開放限量觀眾入場，但由於新冠疫情，PGA巡迴賽本周取消了讓球迷進場的計畫。

伍茲 Rory McIlroy

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