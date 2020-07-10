高俊雄借調期滿 教育部次長林騰蛟將暫代體育署長

教育部體育署署長高俊雄的借調期將在12日期滿，今天也傳出體育署署長工作將由教育部次長林騰蛟代理的消息，教育部部長潘文忠在今天出席全中運記者會時就表示，雖然仍希望高俊雄能繼續留下來幫忙，但將會尊重他對於學校的承諾。

高俊雄在2018年7月13日以國體大校長身份借調至體育署接下署長工作，而他的兩年借調期也將在12日期滿，儘管近來有不少接任人選浮上檯面，不過在今天仍傳出在高俊雄歸建後，體育署署長將由教育部次長林騰蛟代理。

教育部部長潘文忠在今天出席全中運記者會時，也肯定高俊雄過去兩年擔任署長期間的表現：「因為高署長對於學校有承諾，他在借調體育署期間非常用心用力，帶領體育署團隊，幫助台灣在體育發展和運動競技有非常傑出表現，這要歸功於高署長的投入。」

潘文忠強調，雖然希望高俊雄能夠留任，但仍會尊重他對於學校的承諾，「因為高署長是借調擔任，他之前在學校有所承諾，雖然我們很努力希望他繼續幫忙，但我們這一部分還是尊重他對於學校的承諾，短時間將由原本就督導體育署的林次長來幫忙協助，處理署務方面的工作，我們也會積極找尋體育署長人選，來接力推動台灣體育。」