羽球全團賽／遺憾林丹等人退役 王子維最想再戰李宗偉

中國大陸羽球好手「超級丹」林丹在日前宣佈退役後，羽壇四大天王時代正式劃下句點，其中「羽球王子」王子維生涯四度與林丹交手戰成2勝2敗平手，是我國與林丹交手紀錄最傲人的選手，不過他在今天表示，最遺憾的仍是未能與去年退役的「拿督」李宗偉再一戰。

王子維本周代表合庫A隊參加全國羽球團體賽，在前兩天賽事中都順利拿下勝利，復賽後表現漸入佳境，在今天取勝後他說：「其實現在感覺都在狀況之內，到比賽後段也更能找到感覺，這對於現階段的我來說比較重要。」

對於近來包括大陸好手林丹、丹麥男雙好手鮑伊（Mathias Boe）、摩根森（Carsten Mogensen）相繼退休或是退出國家隊，他則透露其實最遺憾的就是未能與去年因為身體狀況選擇退休的大馬好手「拿督」李宗偉再次交鋒。

「跟宗偉打了兩次都輸，而且兩次其實都蠻有機會的，包括亞團賽打到第三局。」在談到羽壇四大天王與幾名名將相繼退休時，王子維說：「至於陶菲克我還有看過他的比賽，但沒有交手機會，蓋德（Peter Gade）退休的時候我還是高中生，當時的成績還沒有機會與他們交手。」