快訊

立法院同意 黃榮村、周弘憲出任考試院正副院長

首爾市長遺書曝光：對所有人感到抱歉。大家再見！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球全團賽／遺憾林丹等人退役 王子維最想再戰李宗偉

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
談到近期許多名將退役，王子維最遺憾的仍是未能與去年退役的「拿督」李宗偉再一戰。 記者林澔一／攝影
談到近期許多名將退役，王子維最遺憾的仍是未能與去年退役的「拿督」李宗偉再一戰。 記者林澔一／攝影

中國大陸羽球好手「超級丹」林丹在日前宣佈退役後，羽壇四大天王時代正式劃下句點，其中「羽球王子」王子維生涯四度與林丹交手戰成2勝2敗平手，是我國與林丹交手紀錄最傲人的選手，不過他在今天表示，最遺憾的仍是未能與去年退役的「拿督」李宗偉再一戰。

王子維本周代表合庫A隊參加全國羽球團體賽，在前兩天賽事中都順利拿下勝利，復賽後表現漸入佳境，在今天取勝後他說：「其實現在感覺都在狀況之內，到比賽後段也更能找到感覺，這對於現階段的我來說比較重要。」

對於近來包括大陸好手林丹、丹麥男雙好手鮑伊（Mathias Boe）、摩根森（Carsten Mogensen）相繼退休或是退出國家隊，他則透露其實最遺憾的就是未能與去年因為身體狀況選擇退休的大馬好手「拿督」李宗偉再次交鋒。

「跟宗偉打了兩次都輸，而且兩次其實都蠻有機會的，包括亞團賽打到第三局。」在談到羽壇四大天王與幾名名將相繼退休時，王子維說：「至於陶菲克我還有看過他的比賽，但沒有交手機會，蓋德（Peter Gade）退休的時候我還是高中生，當時的成績還沒有機會與他們交手。」

羽球 王子維

延伸閱讀

羽球全團賽／周天成練田徑 加強爆發力

羽球全團賽／收行李都生疏 王子維復賽首戰有驚無險

相關新聞

羽球全團賽／遺憾林丹等人退役 王子維最想再戰李宗偉

中國大陸羽球好手「超級丹」林丹在日前宣佈退役後，羽壇四大天王時代正式劃下句點，其中「羽球王子」王子維生涯四度與林丹交手戰...

足球／因疫情中斷賽事 亞洲足聯冠軍聯賽9月再戰

亞洲足球聯盟官員今天表示，亞洲足球聯盟冠軍聯賽預計9月復賽，而因疫情將中斷6個月的剩餘分組賽事擬於集中賽場對決，縮減為一...

羽球全團賽／周天成練田徑 加強爆發力

全國羽球團體錦標賽昨天在台北體育館開打，周天成、王子維與幾組男雙好手都在睽違四個月後再度出賽；周天成在過去兩個多月於訓練...

美網／採檢已呈陰性 球王心傷難癒考慮不參賽

塞爾維亞「世界球王」約克維奇號召的亞德里亞巡迴賽成新冠肺炎染疫賽，連自己在內有四名球員確診，儘管上周他已連兩次採檢陰性，...

全中運／網球項目 率先開打

全國中等學校運動會受疫情影響，延至7月18至23日舉行，網球項目昨天在屏科大登場，來自全國各地的選手，迎接期待已久的賽事...

體育署試辦運科輔助基層計畫 預計48校體育班生受惠

運動員的培訓不再土法煉鋼，近年來運動科學有效協助我國頂尖運動選手提升運動表現，成績有目共睹。教育部體育署今年首度將運科觸...

影／2020全中運第一戰 網球賽首先開打

受新冠肺炎疫情影響，原定4月在屏東登場全國中等學校運動會，延期至7月18日至23日復辦，其中網球項目搶先9日在屏科大開始...

網球／澤瑞夫、壞小子柏林退賽 話題對決破局

德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）和澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）的話題對決差點在柏...

運動與永續發展建築 國體大獲頒國際奧會獎座

國際奧林匹克委員會在2019年以「運動與永續發展建設」為主題，進行國際奧會獎座甄選及授予，而國立體育大學在中華奧會推薦下...

大專院校慢壘錦標賽 遠東科大強壓地主獲公開組冠軍

遠東科大下午表揚學校慢速壘球隊，贏得昨天落幕的大專院校慢速壘球錦標賽，為校爭光。遠東科大以分組第二晉級，一路力拚強敵，最...

網球／汀恩要壞小子少說話 主角反擊：說什麼東西？

澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）快人快語評價兩極，但他先前批評塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak...

羽球全團賽／收行李都生疏 王子維復賽首戰有驚無險

羽球男單好手王子維今天在全國羽球團體錦標賽登場，已經四個月沒有比賽的他坦言賽前情緒異常的興奮，不過許久未出賽讓確實有點生...

熱門新聞

中職／大聯盟強投來了 王維中宣布投入今年選秀

中職／追求穩定大約 王維中：我未必是狀元

中職／想穩定出賽 王維中決定返鄉投入選秀

中職／122人報名選秀 吳志揚透露還有12強國手

中職／高中「三林」報到 投入選秀不忘互虧

中職／兄弟若周日拋彩帶 開幕戰變封王戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。