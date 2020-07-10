足球／MLS復賽嚴肅響應示威 球隊又爆染疫再少一隊

美國職業足球大聯盟MLS因疫情停賽4個月後於昨天復賽，比賽開踢時球員聲援反種族歧視示威，氣氛肅穆。然而聯盟復賽持續受疫情陰影籠罩，納希維爾隊今天成為第2支退賽球隊。

法新社報導，美職足回歸盃（MLS is BackTournament）昨天在佛羅里達州迪士尼世界的ESPN體育大世界園區（Wide World of Sports Complex）閉門開打，場館作為復賽專用臨時球場，不開放球迷入場觀賽。

復賽首戰由葡萄牙籍前曼聯球星納尼（Nani）傷停時間踢進致勝分，帶領奧蘭多城（Orlando FC）以2比1擊敗巨星貝克漢共同經營的國際邁阿密（Inter Miami）。

開踢之前，數十位來自MLS各隊的球員站在球場四周，以靜默行動抗議種族歧視及警察暴力。他們身穿黑色T恤，手戴黑色手套，單手握拳高舉長達8分46秒，象徵紀念5月25日明尼阿波利斯市（Minneapolis）發生的佛洛伊德（George Floyd）之死。

非裔男子佛洛伊德當時手無寸鐵，遭到警察以膝蓋壓頸的方式制伏在地長達8分46秒後死亡。

MLS昨天開賽哨聲響起後，國際邁阿密及奧蘭多城的球員單膝跪下，以示聲援非裔人權運動「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，BLM）。佛洛伊德之死引起全球譁然，各地紛紛響應這波反種族歧視示威潮。

開賽的靜默抗爭氣氛肅穆，彷彿一時蓋過了聯盟在疫情尚未平息時復賽的兵荒馬亂。美職足回歸盃的賽制類似世界盃足球賽，全聯盟共25隊參加，為落實2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫措施，比賽期間全數人員隔離在ESPN體育大世界園區內，以確保參賽隊人員安全。

但即使有以上措施，納希維爾足球俱樂部（Nashville SC）7日確定5名球員確診，比賽開打之際再傳4名球員染疫。聯盟今天表示，納希維爾成為第2支退出美職足回歸盃的隊伍。FC達拉斯（FC Dallas）先前通報10名球員和1名工作人員確診後，已於6日退賽。

MLS執行長賈柏（Don Garber）在聲明中說：「我們已讓納希維爾隊退出美職足回歸盃。由於檢測確診數增加，這支球隊在抵達奧蘭多後無法練球，也將無法比賽。」

「我們復賽過程的每項決定，優先考量都是球員、工作人員、官員和所有參與者的健康福祉。」