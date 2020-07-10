足球／因疫情中斷賽事 亞洲足聯冠軍聯賽9月再戰

中央社 / 吉隆坡9日綜合外電報導

亞洲足球聯盟官員今天表示，亞洲足球聯盟冠軍聯賽預計9月復賽，而因疫情將中斷6個月的剩餘分組賽事擬於集中賽場對決，縮減為一場決勝負的決賽將在12月舉行。

由於亞洲各地實施旅遊禁令，以遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，今年的亞洲足球聯盟冠軍聯賽（AFC Champions League）僅打完數場賽事後，於3月間停賽。

亞洲冠軍聯賽參賽隊伍共有32隊，範圍由位於西亞的沙烏地阿拉伯延伸至位於東亞的日本。

首先傳出疫情的中國在各隊執行旅遊禁令後，上海上港隊、申花隊與廣州恆大淘寶隊，至今還沒在分組賽事亮相。

不過隨著多國疫情開始趨緩，亞洲足球聯盟宣布新的賽程日期。

多數球隊在中東的西區分組賽事，4個回合賽程將壓縮至11天，自9月14日至24日將在仍待公布的集中賽場舉行。

東區積壓更多的賽事，並打算自10月16日至11月1日完成分組賽程，同樣是在仍待公布的集中賽場舉行。

分組賽事結束後，將隨即展開淘汰賽並縮減為一場決勝負。預計12月5日舉行決賽。

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