體育署試辦運科輔助基層計畫 預計48校體育班生受惠

運動員的培訓不再土法煉鋼，近年來運動科學有效協助我國頂尖運動選手提升運動表現，成績有目共睹。教育部體育署今年首度將運科觸角伸入高中以下的體育班，試辦 「運動科學輔助基層選手計畫」，預計可協助國、高中48所學校、1000人次的體育班學生，發展最適項目並強化競技水準。

體育署長高俊雄表示，這項優秀學生體育運動人才科學化訓練發展體制，包含了運動專項培訓、醫學監控、運動傷害防護及保健、心理素質培養、生活照顧與學制銜接等，目前將針對田徑、射箭、射擊、羽球、籃球、桌球、角力、柔道、空手道、跆拳道、自由車等十餘種運動，執行運動技術診斷、運動營養調整、運動醫學檢測等相關計畫。

此計畫是以區域輔導的概念，結合國內具有運動科學專長的大專院校，包括國立體育大學、國立台灣師範大學、台北市立大學、國立彰化師範大學、國立中正大學及國立台南大學等6校共同實施。

本項計畫希望利用運動生理學、運動生物力學、運動營養學、運動醫學、運動心理學及運動資訊科學等運動科學專業，協助「選才」及「強化」。其中「選才」主要運用於國小及國中階段，利用科學分析讓學生更了解自己的身體素質，找到最有利發展的運動項目；而「強化」主要運用於高中階段，希望協助學生強化競技水準、自我突破，也更了解並保護自己的身體，避免運動傷害，延長運動員的競技生涯。

高俊雄指出，試行計畫自今年5月1日至明年4月30日辦理，體育署將會依據試行結果和學者專家之建議，擴大針對不同的年齡層的不同運動項目和方法進行介入輔導，並串起學生、教練及運科研究人員之間的聯繫管道，即時反應溝通，希望能為我們的學生運動員提供更多協助與保護。