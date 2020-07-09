影／2020全中運第一戰 網球賽首先開打

受新冠肺炎疫情影響，原定4月在屏東登場全國中等學校運動會，延期至7月18日至23日復辦，其中網球項目搶先9日在屏科大開始比賽，來自全國各地的選手們，摩拳擦掌、氣勢高昂地聚集在屏東科技大學的比賽場地，迎接期待已久的賽事。

由於是全中運賽事第一天，屏東縣長潘孟安今到屏科大，關心賽事運行與選手的狀況。縣長潘孟安說，雖因為疫情關係，原定4月舉辦109年全中運暫停辦理，但幸好台灣防疫超前部署成功，體育署及全中運組委會決議全中運7月復辦。

屏縣府指出，配合防疫新生活政策辦理，縣府呼籲到場觀賽的觀眾，要配合規定在入口量體溫，以及配戴口罩進場，繼續為臺灣的防疫團結努力。

全中運網球項目比賽分為資格賽、會內賽，資格賽已在今年3月10日至16日順利完成，今天開始的會內賽有來自全國291名選手，92隊參與。此次網球賽場地位在屏東科技大學，為了此次全中運重新整建12面標準球場，提供選手最好的舞台，展現平時辛苦練習的成果。

網球比賽開打為2020全中運賽事揭開序幕，全中運所有的工作團隊展現出最專業的態度和國境之南特有熱情，為來自全國其他22縣市，超過1萬6000名選手、隊職員及家長提供最好服務。