網球／澤瑞夫、壞小子柏林退賽 話題對決破局

德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）和澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）的話題對決差點在柏林上演，但兩名網將卻不約選擇退賽，使這場表演賽星光頓減。

基里洛斯口無遮攔，時常透過社群平台發表看法，先前澤瑞夫參加亞德里亞巡迴賽雖沒染上新冠肺炎，但自稱會自主隔離卻現身聚會「開趴」，就被基里洛斯大罵「自私」。

兩名球星和世界排名第3的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）原本都加入7月13日到19日在柏林舉行的表演賽，但世界排名第7的澤瑞夫選擇抽手，他透過社群平台宣布退出決定，「我計劃這個月到柏林參賽，但我決定繼續和團隊訓練，在此刻不參加這場比賽。」

身為德國「地主」，澤瑞夫表示，沒能「在家比賽」總不好受，「但我很快就會回歸。」他還宣布迎接西班牙退役名將佛瑞爾（David Ferrer）將加入教練團隊，目前是「試用期」。

世界排名40的基里洛斯是因墨爾本的疫情並沒趨緩而再封城，無法飛往柏林而退出，這項消息也是在他罵完澤瑞夫和汀恩後發出。

賽事執行長溫道夫（Edwin Weindorfer）說：「當5月迎接基里洛斯加入時，這發展並非我們預期。」他表示兩名網將都很有指標性，要找到合適的替代人選並不容易，但大會將持續努力。

女子組的賽事也有球星退出，法國好手賈西亞（Caroline Garcia）因腳傷無法與會，位置由拉脫維亞女將塞維絲托娃（Anastasija Sevastova）補上。