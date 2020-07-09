運動與永續發展建築 國體大獲頒國際奧會獎座

國際奧林匹克委員會在2019年以「運動與永續發展建設」為主題，進行國際奧會獎座甄選及授予，而國立體育大學在中華奧會推薦下獲頒此殊榮，並在今天由中華奧會主席林鴻道親自授獎座予國體大校長邱炳坤，表彰國體大對於永續發展運動建築之貢獻及成就。

國際奧會於1985年起創辦國際奧會獎座（IOC Trophy），每年頒授的主題獎項會視當時趨勢而有所不同，2019年國際奧會獎座的主題為「運動與永續發展建築（Sport and Sustainable Architecture）」，其定義為符合促進永續發展及乾淨能源之運動建築（運動設施、運動組織總部、運動俱樂部、訓練中心等），期望藉由推動與發展環保意識之宣傳活動、回收再利用觀念、使用無汙染建材等，教育及賦權年輕人保護地球的意識。

中華奧會於國際奧會公布此獎項甄選資訊後，隨即發函各縣市政府單位及全國體育相關大專院校，共收到4所學校投件，經由中華奧會召集環境與體育產業相關專家學者進行評選會議，國體大不僅擁有多項符合永續發展設施外，亦致力於校園發展奧林匹克教育及精神，故決議頒發2019年度國際奧會獎座予國體大。

國體大獲頒2019年國際奧會獎座「運動與永續發展建設」。記者劉肇育／攝影

這次國立體育大學在申請的文件中，特別點出100年建置的田徑場，當時建築本體通過「綠建築指標綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、室內環境、水資源及汙水垃圾改善」等7項指標認證，取得綠建築銀級標章。

國體大校長邱炳坤表示，能在中華奧會推薦下獲得此獎，要感謝國體大歷任校長和行政團隊的努力，除了在發展競技運動外，園區場館的規劃與建設，都是在深度考量大自然環境、永續經營可行性以及歷經嚴謹環境評估後才付諸執行。