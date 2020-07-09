運動與永續發展建築 國體大獲頒國際奧會獎座

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
國體大獲頒2019年國際奧會獎座「運動與永續發展建設」。記者劉肇育／攝影
國體大獲頒2019年國際奧會獎座「運動與永續發展建設」。記者劉肇育／攝影

國際奧林匹克委員會在2019年以「運動與永續發展建設」為主題，進行國際奧會獎座甄選及授予，而國立體育大學在中華奧會推薦下獲頒此殊榮，並在今天由中華奧會主席林鴻道親自授獎座予國體大校長邱炳坤，表彰國體大對於永續發展運動建築之貢獻及成就。

國際奧會於1985年起創辦國際奧會獎座（IOC Trophy），每年頒授的主題獎項會視當時趨勢而有所不同，2019年國際奧會獎座的主題為「運動與永續發展建築（Sport and Sustainable Architecture）」，其定義為符合促進永續發展及乾淨能源之運動建築（運動設施、運動組織總部、運動俱樂部、訓練中心等），期望藉由推動與發展環保意識之宣傳活動、回收再利用觀念、使用無汙染建材等，教育及賦權年輕人保護地球的意識。

中華奧會於國際奧會公布此獎項甄選資訊後，隨即發函各縣市政府單位及全國體育相關大專院校，共收到4所學校投件，經由中華奧會召集環境與體育產業相關專家學者進行評選會議，國體大不僅擁有多項符合永續發展設施外，亦致力於校園發展奧林匹克教育及精神，故決議頒發2019年度國際奧會獎座予國體大。

國體大獲頒2019年國際奧會獎座「運動與永續發展建設」。記者劉肇育／攝影
國體大獲頒2019年國際奧會獎座「運動與永續發展建設」。記者劉肇育／攝影

這次國立體育大學在申請的文件中，特別點出100年建置的田徑場，當時建築本體通過「綠建築指標綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、室內環境、水資源及汙水垃圾改善」等7項指標認證，取得綠建築銀級標章。

國體大校長邱炳坤表示，能在中華奧會推薦下獲得此獎，要感謝國體大歷任校長和行政團隊的努力，除了在發展競技運動外，園區場館的規劃與建設，都是在深度考量大自然環境、永續經營可行性以及歷經嚴謹環境評估後才付諸執行。

田徑

延伸閱讀

國中小裝冷氣 柯文哲：做綠建築才對

棒球／旅美第一年沒比賽可打 劉致榮還是有收穫

體操／國體大畢業典禮 李智凱、陳智郁披碩、博士袍

因應疫情挑戰 國際奧會主席：東京奧運考慮簡化

相關新聞

羽球全團賽／收行李都生疏 王子維復賽首戰有驚無險

羽球男單好手王子維今天在全國羽球團體錦標賽登場，已經四個月沒有比賽的他坦言賽前情緒異常的興奮，不過許久未出賽讓確實有點生...

羽球全團賽／訓練增加田徑菜單 周天成睽違四個月再出賽

我國羽球一哥周天成今天在全國羽球團體錦標賽代表合作金庫銀行A隊出賽，這同時也是他在新冠肺炎疫情爆發後近四個月來的首戰，雖...

網球／汀恩要壞小子少說話 主角反擊：說什麼東西？

澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）快人快語評價兩極，但他先前批評塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak...

網球／辦染疫賽遭獵巫 球王美網出賽成疑

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）號召的亞德里亞巡迴賽成防疫破口，他和妻子也成確診新冠肺炎的成...

運動與永續發展建築 國體大獲頒國際奧會獎座

國際奧林匹克委員會在2019年以「運動與永續發展建設」為主題，進行國際奧會獎座甄選及授予，而國立體育大學在中華奧會推薦下...

大專院校慢壘錦標賽 遠東科大強壓地主獲公開組冠軍

遠東科大下午表揚學校慢速壘球隊，贏得昨天落幕的大專院校慢速壘球錦標賽，為校爭光。遠東科大以分組第二晉級，一路力拚強敵，最...

足球／首位旅歐女將 曾淑娥加盟新北航源

新北航源今天公佈台灣女足旅外先鋒曾淑娥正式加盟球隊，將於11日披上新北航源27號球衣，出戰本季木蘭聯賽。

日月潭萬人泳渡9/27登場 7/11開放網路報名

考量邵族傳統祭儀，今年日月潭國際萬人泳渡9月27日登場，南投縣政府今天宣布，11日上午8時起開放網路報名，限額2萬人

攀岩／疫情帶來小確幸 李虹瑩多出養傷時間拚奧運

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對全球體壇帶來衝擊，就連2020東京奧運都被迫順延一年舉行，對台灣攀岩女將李...

F1／冠軍車手回歸 39歲阿隆索將復出

39歲最強車手拋出震撼彈，明年將回歸F1頂級賽場！2度拿下冠軍的西班牙超強車手阿隆索，8日經外媒證實將重回F1賽場，這位39歲的老牌車手在18年宣布退役、離開F1賽場，但從五月起，雷諾的澳洲明星車手里

全中運／交通管制接駁 屏府邀民眾跟吉祥物到場

全國中等學校運動會18日至23日在屏東舉辦，將有來自全國22縣市近1萬6000名全中運選手參加競技，縣府今天表示，將有交...

4百萬份動滋券 720起上網登記

新冠肺炎防疫進入「下半場」，教育部提撥運動發展基金20億元，將發放400萬份「動滋券」，民眾從7月20日至26日可上「動...

熱門新聞

富邦胡金龍事件 成當年中信「冰風暴」翻版？

中職／王建民8日返美 點名黃恩賜進步多

籃球／若ABL宣布復賽 富邦勇士新聯盟兩邊都打

籃球／新聯盟落實主客場 薪資上限、選秀陸續上路

中職／猿隊若再輸 爭冠只剩一條路

籃球／新聯盟僅四隊開打 九太科技坦言「失望」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。