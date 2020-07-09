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網球／汀恩要壞小子少說話 主角反擊：說什麼東西？

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
約克維奇舉辦比賽成防疫破口，引爆汀恩(右)與澳洲壞小子基里洛斯的口水戰。 新華社
約克維奇舉辦比賽成防疫破口，引爆汀恩(右)與澳洲壞小子基里洛斯的口水戰。 新華社

澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）快人快語評價兩極，但他先前批評塞爾維亞「世界球王」約克維奇Novak Djokovic）和德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev），被世界排名第3的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）說是「廢話連篇」，讓基里洛斯隔空砲轟的對象再多一人。

小約號召的亞德里亞巡迴賽成染疫巡迴賽，連同小約在內，共有4名現役網將確診新冠肺炎；澤瑞夫和汀恩也是亞德里亞巡迴賽參賽成員，不過兩人與會的是第一站，染疫消息則是在第二站爆發，兩人之後的檢測也呈陰性，不過澤瑞夫事發不久卻被發現「開趴」狂歡，讓基里洛斯狠酸一番，大批澤瑞夫「自私」。

汀恩選擇為兩位戰友挺身，他接受德國媒體訪問時說，基里洛斯說了多廢話，「對他來說，坦承以對遠比總是批評別人好。」

被點名的基里洛斯沒多久就反擊，他在推特回應說：「你在說什麼東西啊汀恩？」

「你們甚至連我來自哪裡的知識水準都沒有，我是來試著讓你們負責。」基里洛斯直接標註汀恩、澤瑞夫和約克維奇，他毫不客氣說，要3位球星想想，有兩人在全球疫情大流行期間舉辦聚會，「人們喪失生命、摯愛和朋友，而汀恩為這個『錯誤』挺身而出，而這些人是我們運動中的頂尖人員，讓人傻眼。」

上周基里洛斯也曾批評為澤瑞夫緩頰的德國傳奇貝克（Boris Becker），口水戰沒因亞德里亞巡迴賽取消而停止。

澤瑞夫 約克維奇 Novak Djokovic

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