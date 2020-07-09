羽球全團賽／收行李都生疏 王子維復賽首戰有驚無險

羽球男單好手王子維今天在全國羽球團體錦標賽登場，已經四個月沒有比賽的他坦言賽前情緒異常的興奮，不過許久未出賽讓確實有點生疏，甚是在前一天收行李時都有種「好像忘了帶什麼」的感覺，不過在首場出戰土銀B隊羅國訓的比賽中，他仍是以15：21、21：17、21：19逆轉勝出。

世界排名第12名的王子維今天在全國羽球團體錦標賽代表合庫A隊進行第二點男單賽事，面對土銀B隊羅國訓卻在首局以15：21被對手率先搶下，不過接下來兩局王子維表現逐步回穩，以21：17、21：19逆轉戰局，復賽後首戰打得是有驚無險。

「有一陣子沒有比賽，賽前確實有點興奮，不過自己預設的打法沒打好，導致首局都比較被動，幾乎都跟著對手節奏在走。」談到復賽首局被對手搶先拿下時，王子維說：「感覺今天還是有點不夠專注，不過也沒想過會輸，即使輸了隊友也不會有問題的。」

王子維在復賽首戰打得是有驚無險。記者林澔一／攝影

對於過去四個月因為疫情無賽可打，王子維坦言這次北上參加全國羽球團體錦標賽確實有種「生疏」的感覺，「昨天在收行李的時候，總是覺得好像忘記帶什麼東西，有點生疏感，不像以前收行李幾乎都能很快就準備好。」

在這段漫長的備戰期間，王子維也針對個人控制球路部分進行加強，不過在首戰的表現他也直言還不及格，「以前我幾乎都是用強勢進攻的方式，但今天表現還不到及格，希望先把自己速度拉上來，不過我體能上絕對是有進步的。」