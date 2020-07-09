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羽球全團賽／訓練增加田徑菜單 周天成睽違四個月再出賽
我國羽球一哥周天成今天在全國羽球團體錦標賽代表合作金庫銀行A隊出賽，這同時也是他在新冠肺炎疫情爆發後近四個月來的首戰，雖然開局還一度在尋找比賽節奏，但仍是在首點男單以21：15、21：6直落二擊敗土地銀行B隊甘超宇，也展現過去兩個多月來加入田徑訓練課表的成果。
男單世界排名第二名的周天成，與多數選手一樣在三月的全英公開賽後就未曾再出賽，儘管這段時間他仍舊維持訓練，但也放慢步調參與了不少球場外活動，並且在台師大田徑教練蔡於儒的協助下在訓練課表中加入田徑菜單，希望透過不同領域的訓練來增強體能。
周天成指出，在田徑訓練中強調每一步都必須充滿爆發力，對於他在瞬間爆發力的訓練上有著很大的幫助，「在羽球有很多瞬間移動和起跳的動作，如果能夠有好的瞬間爆發力，就會有更好、更多的出手點。」
儘管四個月未出賽讓周天成直言大概是高中以來休最久的一次，今天首局也還一度在尋找比賽狀態，不過在掌握風向與節奏後，幾乎都能把球打到自己想要的位置。
而今天比賽過程中，周天成更吸引了不少小選手圍觀，他也強調雖然已許久未出賽，但仍希望能拿出拚戰精神，成為小選手們的榜樣，「畢竟小時候我也是看著別人比賽，現在成為他們的學習榜樣，就要打出該有的精神。」
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