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網球／辦染疫賽遭獵巫 球王美網出賽成疑

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
自辦比賽成防疫破口，讓球王約克維奇(紅衣者)變成箭靶，「心傷」難癒的他還不確定是否會出席美網。 路透社
自辦比賽成防疫破口，讓球王約克維奇(紅衣者)變成箭靶，「心傷」難癒的他還不確定是否會出席美網。 路透社

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）號召的亞德里亞巡迴賽成防疫破口，他和妻子也成確診新冠肺炎的成員，儘管最近兩人檢測結果都是陰性，但「心傷」難癒，球王接受塞爾維亞媒體訪問透露，還不確定是否參加8月31日開打的美網

球員在亞德里亞巡迴賽中互相擁抱、一起打籃球，甚至在夜店跳舞狂歡，在全球新冠肺炎大流行期間受到許多批評，加上第二站爆出4名球員染疫，號召人的小約成眾矢之的；小約事發不久就曾發出聲明表示「深深致歉」，但他也提到，收到四面八方的指責已經像是「獵巫」。

「最近我看到的只有批評，很多是很惡意的。」小約表示，收到的訊息中，很多不只是批評；他認為一項計畫若是失敗，外界很容易找名氣最大的當「罪魁禍首」，這就是自己目前狀態。

目前處境下，小約參加美網也打上問號，生涯累積17座大滿貫的球王說：「我還不知道是否會打美網，按照計畫，我確定不會打華盛頓穩賽或是辛辛那提名人賽。」

職網賽事受新冠肺炎影響，從3月開始賽季就停擺，WTA和ATP擬下月重啟賽程，男網第一站就是華盛頓網賽，下月底登場的美網則是疫情大爆發後第一個舉行的大滿貫賽，但仍因防疫將「閉門」舉行。

小約表示，本周他已經展開訓練，9育的紅土賽季目前預計參賽，「參加法網是目前想法，馬德里名人賽和羅馬名人賽也在我的行程。」小約也提到，ATP日前宣布修訂世界排名積分系統，計算時間從52周拉長到22個月是正確決定。

美網 Novak Djokovic

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