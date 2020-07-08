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足球／首位旅歐女將 曾淑娥加盟新北航源

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
新北航源總教練徐翊（左起）、曾淑娥與航源足球俱樂部董事長林湧成合照。圖／新北航源提供
新北航源總教練徐翊（左起）、曾淑娥與航源足球俱樂部董事長林湧成合照。圖／新北航源提供

新北航源今天公佈台灣女足旅外先鋒曾淑娥正式加盟球隊，將於11日披上新北航源27號球衣，出戰本季木蘭聯賽。

為增强戰力，新北航源原本已經招攬兩位菲律賓國脚，但由於受到新冠肺炎影響，目前身在美國的兩人無法來台，所以無奈取消登錄木蘭聯賽。經過足協的同意於6日將兩位球員從登錄名單刪除並正式登錄曾淑娥為新北航源球員。

曾淑娥旅外經驗豐富，她曾效力過澳洲、美國、加拿大、法國、塞爾維亞、奧地利和中國等地的俱樂部，也是台灣第一位旅歐的足球女將，她輝煌的旅外生涯還包括至今大家依然津津樂道的台灣第一位出戰歐冠並進球的女足球員。

她於足壇的表現和經歷正是新北航源總教練徐翊在招募職業球員時的第一人選，「天時地利人和造就了這一次的合作，希望多了解阿娥，球隊的實力可以大幅加强之外，她也可以帶給年輕球員不同的觀念和刺激，年輕球員就是需要不同的衝擊才得以不斷成長。」

曾淑娥披上新北航源戰袍的首場比賽將對戰高雄陽信，於11日下午2點在花蓮縣立田徑場開踢。

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