日月潭萬人泳渡9/27登場 7/11開放網路報名

考量邵族傳統祭儀，今年日月潭國際萬人泳渡9月27日登場，南投縣政府今天宣布，11日上午8時起開放網路報名，限額2萬人。

日月潭國際萬人泳渡暨公開水域游泳錦標賽11日上午開放網路報名，縣府今天在雲品溫泉酒店召開記者會，南投縣副縣長陳正昇說，今年因受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，不開放國外泳客來台參加，但仍規定報名者須5人成隊，限額2萬人，游泳錦標賽則限額3000人。

陳正昇表示，萬人泳渡邁入第38屆，已成為國際性活動，今年將在9月27日登場，前一天9月26日則是日月潭公開水域游泳錦標賽，除原有挑戰組，也將新增競賽分齡組，以培養更多國內基層選手，開賽前還有立式划槳賽，兩天活動精彩可期。

陳正昇也提到，縣府今年與科技公司合作，導入安全定位系統，並開發全新的戶外安全監控與災害預防智能化服務系統，將有500名競賽組選手實戰測試，透過系統定位並監控參賽者生理狀況，大幅縮短意外搶救時間，縮小搜救範圍，有效保障生命安全。

雲朗觀光國外事業處總經理張倚蘭說，雲品酒店以服務、溫暖為出發點，今年萬人泳渡前一週號召潭區飯店推動活力運動週，並將在酒店展出歷屆紀念泳帽、毛巾和精彩照片，泳渡隔天也會舉辦淨潭活動，希望號召更多泳者與企業商家響應淨潭。