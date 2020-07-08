快訊

吳怡農指漢光演習「作秀」挨批 段宜康：講的有錯嗎？

快相約早起看天文奇景 隔23年再現肉眼可見大彗星

日月潭萬人泳渡9/27登場 7/11開放網路報名

中央社 / 南投縣8日電
日月潭萬人泳渡9/27登場，圖為去年比賽盛況。 報系資料照
日月潭萬人泳渡9/27登場，圖為去年比賽盛況。 報系資料照

考量邵族傳統祭儀，今年日月潭國際萬人泳渡9月27日登場，南投縣政府今天宣布，11日上午8時起開放網路報名，限額2萬人。

日月潭國際萬人泳渡暨公開水域游泳錦標賽11日上午開放網路報名，縣府今天在雲品溫泉酒店召開記者會，南投縣副縣長陳正昇說，今年因受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，不開放國外泳客來台參加，但仍規定報名者須5人成隊，限額2萬人，游泳錦標賽則限額3000人。

陳正昇表示，萬人泳渡邁入第38屆，已成為國際性活動，今年將在9月27日登場，前一天9月26日則是日月潭公開水域游泳錦標賽，除原有挑戰組，也將新增競賽分齡組，以培養更多國內基層選手，開賽前還有立式划槳賽，兩天活動精彩可期。

陳正昇也提到，縣府今年與科技公司合作，導入安全定位系統，並開發全新的戶外安全監控與災害預防智能化服務系統，將有500名競賽組選手實戰測試，透過系統定位並監控參賽者生理狀況，大幅縮短意外搶救時間，縮小搜救範圍，有效保障生命安全。

雲朗觀光國外事業處總經理張倚蘭說，雲品酒店以服務、溫暖為出發點，今年萬人泳渡前一週號召潭區飯店推動活力運動週，並將在酒店展出歷屆紀念泳帽、毛巾和精彩照片，泳渡隔天也會舉辦淨潭活動，希望號召更多泳者與企業商家響應淨潭。

酒店 日月潭

延伸閱讀

林明溱：國民黨最糟糕就是分裂 籲黨員團結

「日月潭萬人泳渡」今年限2萬！7/11開放網上報名

126公分小巨人！克服先天軟骨發育不全 她成游泳國手

南投七彩吊橋營收開紅盤 林明溱再籲開發七彩湖

相關新聞

4百萬份動滋券 720起上網登記

新冠肺炎防疫進入「下半場」，教育部提撥運動發展基金20億元，將發放400萬份「動滋券」，民眾從7月20日至26日可上「動...

網球／紅土之王就位！ 納達爾馬達里賽參戰

去年包辦法網和美網金盃的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），確定將參加今年改期的馬德里名人賽，但是否會到紐...

日月潭萬人泳渡9/27登場 7/11開放網路報名

考量邵族傳統祭儀，今年日月潭國際萬人泳渡9月27日登場，南投縣政府今天宣布，11日上午8時起開放網路報名，限額2萬人

攀岩／疫情帶來小確幸 李虹瑩多出養傷時間拚奧運

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對全球體壇帶來衝擊，就連2020東京奧運都被迫順延一年舉行，對台灣攀岩女將李...

F1／冠軍車手回歸 39歲阿隆索將復出

39歲最強車手拋出震撼彈，明年將回歸F1頂級賽場！2度拿下冠軍的西班牙超強車手阿隆索，8日經外媒證實將重回F1賽場，這位39歲的老牌車手在18年宣布退役、離開F1賽場，但從五月起，雷諾的澳洲明星車手里

全中運／交通管制接駁 屏府邀民眾跟吉祥物到場

全國中等學校運動會18日至23日在屏東舉辦，將有來自全國22縣市近1萬6000名全中運選手參加競技，縣府今天表示，將有交...

高球／今年不打了！ 萊德盃延到明年

PGA雖重啟賽程，但兩年一度的高球大賽萊德盃確定延到明年，美國《ESPN》率先報導這項消息，官方預計明天也會正式公告，將...

LPGA／打造安全圈 英國女子公開賽8月閉門開戰

新冠肺炎疫情爆發後，LPGA第一場大賽終於敲定，英國女子公開賽確定8月20日到23日在蘇格蘭的皇家特倫高爾夫球場（Roy...

NFL／超級盃MVP 酋長四分衛馬霍姆斯獲史上最大約

美國國家美式足球聯盟酋長隊昨天與四分衛馬霍姆斯簽下一張長達十年、總價超過五億美元的超級合約，創職業運動史上「檯面上」總值...

足球／木蘭聯賽首位外援 泰國國腳溥奕把台灣當家

身為木蘭女足聯賽史上首位「洋將」的桃園國際泰國國腳溥奕，六月底首披新東家戰袍就獲選最佳防守球員，她透露雖然身為泰國女足旅...

足球／泰國國腳溥奕坐鎮後防 隊友大讚定心丸

木蘭聯賽史上首位外援溥奕，在上月底代表桃園國際出賽後就拿下第九輪最佳防守球員肯定，對於與具有豐富國際賽經驗的她成為隊友，...

網球／不尊重對手 希臘球星爸被轟愚蠢

世界排名第6的希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitispas）參加「終極網球對決（Ultimate Tennis...

熱門新聞

中職／蘇緯達代打逆轉三分砲 兄弟季冠軍亮燈M3

籃球／璞園加入、陳建州任執行長 新聯盟四隊年底開打

美國疫情失控 大聯盟放棄2020球季吧！

中職／兄弟扭轉0:5落後亮燈 丘總：不放棄是我們文化

中職／保留比賽領先兄弟 曾總：愈想別失手 愈會失手

中職／陳偉殷有能力有票房 聯盟應專案邀約

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。