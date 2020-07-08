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4百萬份動滋券 720起上網登記

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
教育部部長潘文忠（中）、體育署署長高俊雄（左）和體育署綜規組組長劉姿君宣布教育部推出動滋券。記者曾思儒／攝影
教育部部長潘文忠（中）、體育署署長高俊雄（左）和體育署綜規組組長劉姿君宣布教育部推出動滋券。記者曾思儒／攝影

新冠肺炎防疫進入「下半場」，教育部提撥運動發展基金20億元，將發放400萬份「動滋券」，民眾從7月20日至26日可上「動滋網」申請，28日公開抽籤，中選者就可取得以QR code形式的電子動滋券。

教育部部長潘文忠今天在動滋券說明記者會表示，台灣防疫有成，透過動滋券鼓勵民眾在防疫新生活運動中出門運動，不論觀賞體育賽事、運動或購買裝備，都可使用動滋券，「希望台灣不只是防疫模範生，也是體育的模範生！」

動滋券登記採分流方式，身分證末碼單數的民眾可在7月20日、22日和25日上動滋網登記，身分證末碼單數的民眾登記日期是7月20日、22日和24日，7月26日當天單雙數都可登記。

體育署綜規組組長劉姿君提到，7月28日下午3點半，動滋券公開抽籤將在律師公證下在「2020台灣運動產業博覽會」活動現場下進行，抽中者將以電子信件和簡訊通知，並開放民眾到動滋網查詢。

動滋券沒有實體券，400萬名抽中者須到動滋網填寫資料，獲得QR code後從8月1日上午10點開始使用，使用期限直到12月31日止，可搭配三倍券一起使用，也可分次抵用，差額則要自行支付。

符合運動產業發展條例第4條的業者明天起也可上動滋網申請收受動滋券，申請期限一路到今年12月31日。

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