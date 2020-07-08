網球／紅土之王就位！ 納達爾馬達里賽參戰

去年包辦法網和美網金盃的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），確定將參加今年改期的馬德里名人賽，但是否會到紐約挑戰美網連霸，現在還是未知數。

訂8月31日開打的美網，在新冠肺炎威脅下仍決定如期舉行，9月13日最後一天賽程後就接著紅土賽季，馬德里名人賽將於9月14日接棒登場，為接續的法網暖身。

馬德里網賽的執行長洛培茲（Feliciano Lopez）透過推特歡迎納達爾的加入，他寫道：「我和我的朋友納達爾聊過了，他允諾會參加9月的馬德里賽。一如往常，我們會展開雙臂等待你前往魔術盒球場（Caja Magica）！」

納達爾的回應也證實參賽計畫，「是的洛培茲，9月馬德里見，祝一切順利！」

由於美網是硬地球場，球員從硬地轉換到紅土需要適應期，但ATP受疫情影響調整賽程，包括美網、馬德里名人賽、羅馬名人賽到法網，選手若是「全勤」將面對連7站的高強度賽事；納達爾之前就已質疑過賽程安排的合理性，如今確定參加馬德里名人賽，也讓參加美網再添變數。

美國網球協會上月雖宣布賽事如期舉行，但美國新冠肺炎疫情不見趨緩，為賽事增不穩定因子，世界排名第3的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）上周就透露，預期美網每周會有新決定會公布。