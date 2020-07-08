攀岩／疫情帶來小確幸 李虹瑩多出養傷時間拼奧運

新冠病毒疾病疫情對全球體壇帶來衝擊，就連2020東京奧運都被迫順延一年舉行，對台灣攀岩女將李虹瑩來說，卻多出了可以安心養傷的時間。

李虹瑩是2018雅加達—巨港亞運女子攀岩國手，也被視為有機會成為全台首名進軍奧運的台灣攀岩好手，今年5月她本來要參加亞洲攀岩錦標賽，爭取奧運門票，一場突如其來的疫情打亂了所有人的算盤。

李虹瑩透露，當時由於比賽將至，兩隻手肘都有傷的她，根本無暇養傷，只能繼續帶傷硬撐，而疫情爆發後，亞錦賽順延至12月，她才放下心來進廠保養，歷經一個多月休養，「目前手肘已大概恢復了8成。」

另一個好消息是，由於疫情全球大流行，導致很多選手被隔離在家，李虹瑩表示，台灣因為疫情控制得宜，台北市的岩場仍有持續開放，「比起其他國家選手，在台灣是幸福的。」

至於台灣「蝶王」泳將王冠閎同樣認為疫情帶給他小確幸，他透露，奧運延期後，他有更多時間準備比賽，鍛鍊身體，「也有更多時間，讓我去接觸其他的運動。」

喜歡打球的王冠閎就透露，平時他喜歡打籃球，最近更是迷上了羽球，他坦言，「打籃球受傷風險比較高，羽球就還好，唯一的危險是，隊友殺球打到你的後腦。」

李虹瑩與王冠閎今天雙雙以代言人的身分，出席董氏基金會舉辦的「樂動有方、5所不在」活動，兩人也以自己為例與國小學童分享規律運動帶來的好處，希望有更多小朋友能愛上運動，一起享受運動帶來的好處。