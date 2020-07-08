F1／冠軍車手回歸 39歲阿隆索將復出

39歲最強車手拋出震撼彈，明年將回歸F1頂級賽場！2度拿下冠軍的西班牙超強車手阿隆索，8日經外媒證實將重回F1賽場，這位39歲的老牌車手在18年宣布退役、離開F1賽場，但從五月起，雷諾的澳洲明星車手里卡多被傳出，明年將轉戰豪門麥拉倫，替雷諾贏下隊史唯二冠軍的阿隆索回歸老東家的消息甚囂塵上，引發老粉絲期待。

F1復賽吸引目光

在疫情影響之下，F1於5日重新復賽，賽季重啟仍舊吸引全球矚目，《F1此前的報導》就指出，觀看人數連年增加，以摩納哥大獎賽為首的7大歐洲大賽共吸引破億的觀看次數，在疫情影響的閉門賽上，觀看數更被預期能再創新高。

同時，千禧年以來的車王、西班牙好手阿隆索便決定重回賽場。根據《BBC》報導，阿隆索幾乎確定在明年重返F1賽道，屆時將身披老東家雷諾車隊的戰袍。這位2度奪下世界冠軍的車王，雖然已經39歲，但他的豐功偉業仍獲得粉絲的信賴，雷諾車隊史上的2度冠軍都是阿隆索贏下的（05、06年），阿隆索一直都是雷諾車隊粉絲的驕傲。

車王回歸賽場

阿隆索於18比完阿布達比站賽後宣佈退役，但當時他並未說死，僅表示「若狀態許可，可能重返賽道、爭取第3座世界冠軍」，所以今年5月開始謠傳，雷諾車手里卡多將轉戰麥拉倫車隊後，F1圈子就充斥著「阿隆索回歸雷諾車隊」的新聞。

針對車隊傳奇車手回歸與否的議題，雷諾車隊雖然不願表態，但阿隆索的顧問布理托雷日前提到，阿隆索目前狀態良好，也很有動力回歸F1賽場。姑且不論阿隆索剩餘多少能力，位居中游的雷諾車隊急需一名具備領袖氣質的明星車手，阿隆索恰好是發跡於雷諾車隊，外媒分析，明年看到「二度車王」阿隆索重批雷諾戰袍上陣的機率不低。

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