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全中運／交通管制接駁 屏府邀民眾跟吉祥物到場

中央社 / 屏東縣8日電
全國中等學校運動會18日至23日在屏東舉辦，縣府交通旅遊處長黃國維（右）8日表示，全中運共有18項競賽，開幕典禮在18日舉行，18日、19日舉辦選手之夜演唱會活動，2場大型活動地點都在縣立田徑場進行。中央社
全國中等學校運動會18日至23日在屏東舉辦，縣府交通旅遊處長黃國維（右）8日表示，全中運共有18項競賽，開幕典禮在18日舉行，18日、19日舉辦選手之夜演唱會活動，2場大型活動地點都在縣立田徑場進行。中央社

全國中等學校運動會18日至23日在屏東舉辦，將有來自全國22縣市近1萬6000名全中運選手參加競技，縣府今天表示，將有交通管制和接駁，競賽場地路線請民眾跟著全中運吉祥物「驕仔」走。

縣府估計全中運期間，屏東將湧進20萬人次，縣府今天召開記者會公布交通管制和接駁，交通旅遊處長黃國維表示，全中運共有18項競賽，開幕典禮在18日舉行，18日、19日舉辦選手之夜演唱會活動，2場大型活動地點都在縣立田徑場進行。

黃國維說，活動期間田徑場周邊會進行交通管制，除屏東市仁愛路管制時間為18日中午12時至19日晚上12時外，其餘活動會場周邊道路也會在18日、19日每天中午12時至晚上12時實施交管。

考量市區停車及腹地有限，屏東縣政府交通旅遊處規劃停車空間，包括會場周邊既有的8處收費汽機車停車場外，也商借周邊8處學校及公園作為免費臨時汽機車停車場使用。

黃國維表示，自行開車或騎車的民眾可透過指引牌面依循停車後，一起倡行「跟著驕仔走」防疫新生活步行動線，讓民眾能健康便捷的前往活動會場。

另外，步行路線有屏東火車站沿永福路經中正國小到會場，沿線有全中運吉祥物「驕仔」地貼貼圖，民眾跟著「驕仔」走就能到會場；其他步行路線則有明顯的全中運指示牌沿途展現屏東熱情，步行路線至多約12至18分鐘即可到達會場。

考量年長及行動不便者的需求，縣府也安排免費接駁車載運民眾，共計2條接駁路線，屏東體育館活動主場館接駁路線於18日下午4時啟動接駁服務，19日調整為下午5時開始接駁，將自台鐵屏東站發車，巡迴於屏東火車站及屏東體育館間，每30分鐘1班，服務時間至晚上11時30分。

另外，有屏東演藝廳至國民運動中心接駁路線，服務時間相同，班距則為每20分鐘1班，黃國維表示，搭接駁車必須要戴口罩。

屏東縣政府同時規劃旅遊路線，包括文青散步、戲水踏浪、親子育樂、溫泉療癒、原味慢活、饕客嚐鮮及單車采風等。

為方便民眾參與109年全中運活動，全中運官網有提供活動會場接駁及交通管制資訊，縣府歡迎民眾上網查閱。

全國中等學校運動會18日至23日在屏東舉辦，縣府8日表示，將有交通管制和接駁，競賽場地路線請民眾跟著全中運吉祥物「驕仔」走。中央社
全國中等學校運動會18日至23日在屏東舉辦，縣府8日表示，將有交通管制和接駁，競賽場地路線請民眾跟著全中運吉祥物「驕仔」走。中央社

全中運 田徑 國民

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