高球／今年不打了！ 萊德盃延到明年

PGA雖重啟賽程，但兩年一度的高球大賽萊德盃確定延到明年，美國《ESPN》率先報導這項消息，官方預計明天也會正式公告，將原訂9月25日到27日的賽事延遲到明年同時間。

美國《ESPN》接獲消息來源，萊德盃將延到2021年舉行，總統盃則是2022年登場，兩場賽事將從明年開始交互舉行，原本偶數年進行的萊德盃改成奇數年舉辦。

PGA和歐巡賽預計明天會發布正式公告，更早之前英國媒體《每日電訊報》和《衛報》也曾報導萊德盃將延期，但PGA和歐巡賽還有許多細節要討論。

總統盃原訂2021年9月30日到10月3日進行，地點是美國北卡羅來納州夏洛特的鵪鶉谷（Quail Hollow）球場，萊德盃延期後也連帶牽動總統盃時程到2022年，原本2022年9月30日到10月2日在羅馬舉行的萊德盃也將推遲一年。

消息來源透露，很多檯面下的細節外界並不明瞭，「他們必須找到對彼此組織最好的方案，我認為有太多外人不明白的事情。」

受新冠肺炎影響，今年萊德盃的走向已經討論多時，一個方案是減少球迷進場，但美國隊和歐洲隊對這方案都持反對票，尤其北愛爾蘭「世界球王」麥克羅伊（Rory McIlroy）反彈最大，他5月就曾說，將賽事延期到2021年是正確方向。