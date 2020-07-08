LPGA／打造安全圈 英國女子公開賽8月閉門開戰

新冠肺炎疫情爆發後，LPGA第一場大賽終於敲定，英國女子公開賽確定8月20日到23日在蘇格蘭的皇家特倫高爾夫球場（Royal Troon）開戰，賽事採不開放球迷的「閉門」方式舉行。

在獲得「必要核准」下，英國女子公開賽確定舉行，皇家高爾夫協會執行長史朗博斯（Martin Slumbers）表示，賽事舉行是女子職業高球的重要成功，「我們會和首要贊助廠商AIG密切合作，造訪蘇格蘭、皇家特倫球場及聽取意見，找到賽事安全進行的方式。」

在此之前，PGA年度四大賽的英國公開賽4月就決定取消，英國女子公開賽確定開打，相關防疫規則不少，賽事將建立一個「安全圈」，包括球員、桿弟、大會人員和球場工作人員等，盡可能降低相關人員數量；新冠肺炎檢測也是必要措施之一，球員和工作人員也將被限制從球場到旅館間的移動次數，盡可能降低「安全圈」中的染疫風險。

史朗博斯提到，相信賽事舉行對今年受到嚴重影響的球員是很重要的一步，透過場上競技也能激勵全世界的高球迷和體育迷，「球迷將透過轉播和社群平台密切追隨賽事消息。」

今年賽事不會舉行資格賽，球員將透過世界排名和邀請參賽。