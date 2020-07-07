足球／泰國國腳溥奕坐鎮後防 隊友大讚定心丸

木蘭聯賽史上首位外援溥奕，在上月底代表桃園國際出賽後就拿下第九輪最佳防守球員肯定，對於與具有豐富國際賽經驗的她成為隊友，桃園國際隊友潘彥昕、陳雅君也讚賞溥奕（Pitsami Sornsai）的認真態度，並認為有她坐鎮後防線成為球隊的定心丸。

前鋒出身的溥奕，在泰國女足隊史擁有傲人的進球紀錄，不過在近年受到傷勢影響轉踢後衛後仍舊有突出表現，這也讓她被桃園國際教練奧立佛（Oliver Harley）相中，招攬成為聯賽史上首位外援。

儘管在來台前因為沒有球隊處於自主訓練狀態，來台後又面臨了14天的防疫隔離期，讓溥奕的狀態仍未達顛峰，不過對於與具有世界盃參賽經驗的她合作，也讓桃園國際隊友直呼很安心。

在首場比賽就與溥奕合作組成堅強的三中衛防線的潘彥昕就表示，儘管與溥奕仍在熟悉彼此，但也感受到她的認真態度，「像是昨天我們有一些溝通問題，她就覺得自己還要更進步，就去找教練討論，真的很認真。」

而陳雅君也直言，從溥奕身上看到了世界盃與職業球員的態度，「她做體能訓練時即使很累也會要求自己要做到百分之百，訓練時雖嚴謹但不嚴肅，也會一直push隊友，處理球都不疾不徐，就像是我們後防的定心丸。」