足球／木蘭聯賽首位外援 泰國腳溥奕把台灣當第二個家

2020台灣木蘭聯賽在上月出現史上首位外援，代表桃園國際出賽的泰國世界盃國腳溥奕初登場就拿下「第九輪最佳防守球員」肯定，儘管目前還在適應新球隊與新環境，但溥奕也直言隊友、教練都把她當作好朋友，而她也把台灣看作是自己第二個家。

現年31歲的溥奕，過去曾代表泰國出征2019年女子世界盃，生涯為泰國隊出賽過115場、踢進75球，也有過旅日經驗，2019年跟隨泰國隊來台出賽時她就曾探尋來台發展的機會，促成這次加入桃園國際，成為聯賽史上首位外援。

在上月來台並接受14天的隔離後，溥奕在6月27日首度代表桃園國際出賽，轉踢中後衛的她就與隊友組成強固的後防線，並獲得第九輪最佳防守球員獎，打響在台名聲。

在今天與媒體茶敘時，溥奕透露她過去曾五度來台，其中四次是跟隨球隊來比賽，對於台灣留下深刻印象，不過她也直言身為首位來台踢球的泰國女足球員，一開始確實有壓力，不過隊友和教練都把她當朋友看待，讓她適應上沒有太大問題，也希望能盡快拿出更好的表現。

溥奕原本四月就將來台，不過受到疫情影響直到上月才正式底台，桃園國際教練奧立佛（Oliver Harley）表示，儘管目前溥奕表現仍未達到100分，但也看好她將會漸入佳境，「她是世界級的球員，我認為這會對我們有很大幫助，分享她的經驗給其他球員，對於球隊來說將會是件很棒的事。」

溥奕坦言，這次來台踢球就是希望看看台灣文化與足球，而上周她也跟著隊友前往關渡和淡水觀光，把台灣當作她第二個家，「以前有很多朋友一起來（台灣），現在是單身覺得有點緊張，但到了台灣後就很放心，球隊也照顧很好 ，也有其他泰國朋友幫助。」