網球／不尊重對手 希臘球星爸被轟愚蠢

世界排名第6的希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）參加「終極網球對決（Ultimate Tennis Showdown，簡稱UTS）」，卻意外惹出爭議，不過問題不在他身上，世界排名75的法國對手穆德（Corentin Moutet）砲轟對象是西西帕斯父親老西西帕斯（Apostolos Tsitispas）。

穆德表示，他準備發球時擔任兒子教練的老西西帕斯卻講話，「這很不尊重，我不會針對西西帕斯，因為他是好人，但他的父親很愚蠢，大家都這樣認為。」

西西帕斯看來沒受穆德發言影響太多，他還和穆德說，若是對手教練有同樣舉動，自己也不會在意。

「過去我也有同樣經驗，我不想多說什麼，但我沒看到，不知道發生什麼問題。」西西帕斯也為爸爸緩頰，他表示父親常用一些方式激勵自己，有時可能出現在發球前，但本意並非打斷對手，不用放大檢視。

西西帕斯也成這場比賽勝家，晉級4強，接續將碰另名法國網將賈斯蓋（Richard Gasquet），另場4強賽的對戰組合則由義大利世界排名第8的貝雷帝尼（Matteo Berrettini）碰比利時好手葛芬（David Goffin）。

終極網球對決是由美國名將小威廉絲（Serena Williams）的教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）發起，地點就是莫拉托魯位於法國南部的體育學院，賽事採閉門方式舉行。