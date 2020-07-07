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網球／ATP改排名計算系統 52周拉長到22個月

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
ATP下月計畫重啟賽程，最新的世界排名計算方式也做出調整。 法新社
ATP下月計畫重啟賽程，最新的世界排名計算方式也做出調整。 法新社

因新冠肺炎停擺將近5個月，ATP下月計畫重啟賽程，最新的世界排名計算方式也做出調整，過往取最佳18站成績的期限是52周，因應疫情的改變拉長時間軸，改為2019年3月到2020年12月間的22個月成績都納入。

ATP表示，新系統是基於所有層級選手的公平性而設計，除顧及基於安全考量缺席今年賽季的球員，接續賽程若有調整，拉長計算區間的新系統也能配合因應。

舊有的世界排名從3月16日就「凍結」，不過職網賽事已經確定8月重啟，包括WTA和ATP都將於下月開戰，美網也計畫如期在8月31日登場，從5月延到9月的法網更打算開放球迷進場。

在ATP宣布新排名計算系統前，「英國希望」墨瑞Andy Murray）就曾提出建議，他認為排名計算系統該因應疫情做出調整，像是以兩年為區間，如此一來去年成績很好的球員，今年也不會因比賽取消或無法參賽而有「保分」壓力。

ATP從善如流，新系統的積分計算原則不變，2020年增加的積分會保持52周，會直到2021年比賽再次進行；若是同場比賽是在2019年3月到2020年的這22個月間舉行，將以較高積分計算。

美網 Andy Murray 墨瑞

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