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NFL／酋長明星四分衛馬霍姆斯 天價新約創紀錄

中央社 / 堪薩斯市6日綜合外電報導
今年靠著大逆轉奪下超級盃冠軍的NFL堪薩斯酋長，以10年最多149億元天價合約留下本季超級盃MVP四分衛馬霍姆斯，讓他成為美國團隊運動史上最高薪的選手。 美聯社
今年靠著大逆轉奪下超級盃冠軍的NFL堪薩斯酋長，以10年最多149億元天價合約留下本季超級盃MVP四分衛馬霍姆斯，讓他成為美國團隊運動史上最高薪的選手。 美聯社

在睽違50年後，今年靠著大逆轉奪下超級盃冠軍的NFL堪薩斯酋長，以10年最多149億元天價合約留下本季超級盃MVP四分衛馬霍姆斯，讓他成為美國團隊運動史上最高薪的選手。

體育電視頻道ESPN報導，堪薩斯酋長與馬霍姆斯（Patrick Mahomes）簽下合約是10年4.5億美元（約新台幣133.53億元）。但馬霍姆斯的經紀公司推文說，這筆交易可讓馬霍姆斯最多獲得5.03億美元（約新台幣149億元），合約內容包括不得交易條款。

「今日美國報」（USA Today）報導，這份合約讓馬霍姆斯成為職業美式足球聯盟NFL史上最高薪的球員，也成為美國最高薪的團隊運動職業運動員。過去這項紀錄保持人是美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使明星中外野手楚勞特（Mike Trout），他當時簽下的合約是12年4.265億美元（約新台幣126億元）。

24歲的馬霍姆斯舊約還剩2年，這次簽下10年延長合約，讓他將留在酋長陣中直到2031年球季。

酋長今天推文說：「我們和四分衛馬霍姆斯簽下10年延長合約。馬霍姆斯接下來將和酋長攜手12個球季。」

酋長董事長兼執行長韓特（Clark Hunt）在聲明中表示，簽下這筆合約是球隊的「一大重要時刻」。

韓特說：「加入酋長才幾個球季，馬霍姆斯已經成為體壇表現最突出的運動員之一。」

馬霍姆斯2018年球季50次傳球達陣為聯盟最高，拿下年度最有價值球員獎（MVP）之後，2019年球季有484次傳球、319次成功，傳球4031碼、26次傳球達陣的成績。

在今年2月於邁阿密進行的第54屆超級盃，馬霍姆斯42次傳球、26次成功，傳球286碼、2次傳球達陣，助酋長31比20逆轉擊敗舊金山49人，繼1970年後再度奪冠。

超級盃 堪薩斯酋長 NFL

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