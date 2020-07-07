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PGA／態度轉彎 紀念高球賽不開放觀眾

中央社 / 台北7日電
原訂下週在美國俄亥俄州登場的紀念高球賽，PGA改變原本計畫，紀念高球賽將不開放觀眾進場。 路透社
原訂下週在美國俄亥俄州登場的紀念高球賽，PGA改變原本計畫，紀念高球賽將不開放觀眾進場。 路透社

面對新冠肺炎疫情延燒，原訂下週在美國俄亥俄州登場的紀念高球賽，美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）改變原本計畫，紀念高球賽將不開放觀眾進場。

PGA自6月上旬復賽以來，目前已舉行4場賽事，工作日慈善公開賽將在本週舉辦，同樣都將閉門舉行，原先規劃下週登場的紀念高球賽，將是PGA復賽以來首場開放觀眾的賽事，在保持社交距離情況下，原本預計允許8000人進場，但這項計畫確定喊卡。

由於近期俄亥俄州當地武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，加上先前PGA陸續傳出6名球員和2名桿弟確診訊息，PGA也謹慎以對，放棄紀念高球賽開放球迷進場的計畫。

PGA巡迴賽主席摩納翰（Jay Monahan）發布聲明表示，有鑑於疫情持續，社區面臨更嚴峻挑戰，首要考量仍是所有參與者的健康與安全。

「這是一個艱難的抉擇，也是集體做出的決定。」摩納翰表示：「我們讚賞目前所採取的措施，未來會在適當時機開放球迷進場。」

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