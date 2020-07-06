快訊

生人迴避！新竹內灣2男高中生戲水溺斃 9點送煞路線曝光

「踩了山神會懲罰你！」三角點山林傳說與山難自救守則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／費德勒好得很 教練：已展望下季

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
瑞士網球名將費德勒。美聯社
瑞士網球名將費德勒。美聯社

上月再度動膝蓋手術，「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）提前宣布2020年球季告終，不過瑞士台維斯盃隊長魯奇（Severin Luthi）為球迷帶來好消息，和費德勒長期合作的他透露，瑞士傳奇手術順利，已經開始展望2021年球季。

「費德勒狀況很好，復健在第二次手術後都按照計畫進行。」魯奇近期受訪提到，費德勒目前復健強度都不高，之後才會和長期攜手的健身教練帕格尼尼（Pierre Paganini）開始進行體能訓練。

「第一個重點就是讓費德勒回到百分百的健康，很棒的事情就是和費德勒相處時，你仍會有種和青少年球員在一起的感覺，而不是一直職業生涯邁入尾聲的球員，這也是我們想專注在下季達到的完美狀態。」魯奇補充說。

費德勒今年初澳網4強賽敗給塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）後，2月先動了一次膝蓋手術，6月突然無預警宣布右膝復原狀況不如預期而再度動刀，8月31日舉行的美網、延到9月的法網都看不到「瑞士特快車」風采。

2016年費德勒也曾動膝蓋微創手術，代表下月要過39歲的瑞士名將，膝蓋在年過34歲後已累積3次手術。

費德勒 台維斯盃 Roger Federer

延伸閱讀

中美疫苗研發競賽 國家利益為優先

網球／右膝再動刀 費爸今年報銷

網球／右膝再動刀 費德勒本季報銷

網球／稱美網閉門比取消好 捷克前球后酸費德勒

相關新聞

網球／費德勒好得很 教練：已展望下季

上月再度動膝蓋手術，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）提前宣布2020年球季告終，不過瑞士台維斯盃隊長魯...

日媒民調：77%日本人認為明年東奧辦不成

日本新聞網（Japanese News Network）今天公布，一項大規模的民調顯示，77%的受訪者認為明年東京奧運無...

F1／復賽首戰車神撞對手 紅牛車隊：已非首次

F1一級方程式賽車復賽後首戰，勝利仍舊是王者賓士車隊的囊中之物！F1本賽季遭到疫情影響，閉館復賽將由歐洲8場大賽打響，而5日晚間的奧地利大獎賽成開幕戰。最終結果相當戲劇化，賓士車隊的「車神」漢米爾頓又

足球／駁斥梅西將離隊 巴塞隆納主席：他會在這退休

媒體日前報導，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）約滿後將不會續約，巴塞隆納主席巴托梅烏今天駁斥這樣的說法，稱...

橄欖球／台灣明復辦賽事 亞洲第一

原定三月舉辦的第七十四屆全國橄欖球錦標賽，受到疫情因素影響一延再延，由於近來台灣防疫成果顯著，中華橄欖球協會宣布於七日在...

網球／球王賽事成防疫破口 汀恩道歉還捐獎金

新冠肺炎疫情在美再度盛行，當地周五單日就有5萬多名的新確診案例，不過美網仍訂8月31日開戰，世界排名第3的奧地利名將汀恩...

足球／腳下功夫好強！永和TFA包辦幼兒錦標賽冠軍

2020台北市幼兒足球錦標賽今天頂著烈日進行最終日作戰，邁進第11屆的賽事共吸引126隊參賽，包括全女生的球隊Red D...

網球／新冠肺炎再肆虐 澳網8強確診

網壇球星染疫再傳一人，美國22歲好手帝亞弗（Frances Tiafoe）確診新冠肺炎，退出這周末的全美團體錦標賽。

射箭／世青金牌射進清大 蘇思蘋喊期待

清華大學運科系今年招收首批射箭選手，企業射箭聯賽協會青年隊的蘇思蘋和陽亞蓉透過甄選雙雙成為清大新鮮人，兩人都期待能將課堂...

羽球／「超級丹」林丹退休 羽壇四天王成歷史

曾奪下兩屆奧運、五屆世錦賽男單金牌的中國大陸羽球名將林丹，在昨天透過個人社群網站宣布高掛球拍，他也成為繼去年六月的「大馬...

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2016年之後，大家才比較認識周天成，但是，當大家還沒聽過他名字時，他每天晚上都在想怎麼讓自己更進步，他說「只有拿了好成績，有影響力的時候，我才可以去回饋，才可以影響更多人，不然我就只是個路人。」

熱門新聞

中職／6月狂象一飛衝天 超華麗牛棚是最佳靠山

中職／洪總很有愛 王詩聰：終於能回應

我是MVP／荷包有點痛 最貴洋投米蘭達想讓出MVP

史上最大地下棒球團 薛則帶頭打起爭議

中職／悍將砍2刀 猿爭王路重傷

中職／三連霸後總是盛轉衰 樂天也難逃魔咒？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。