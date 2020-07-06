網球／費德勒好得很 教練：已展望下季

上月再度動膝蓋手術，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）提前宣布2020年球季告終，不過瑞士台維斯盃隊長魯奇（Severin Luthi）為球迷帶來好消息，和費德勒長期合作的他透露，瑞士傳奇手術順利，已經開始展望2021年球季。

「費德勒狀況很好，復健在第二次手術後都按照計畫進行。」魯奇近期受訪提到，費德勒目前復健強度都不高，之後才會和長期攜手的健身教練帕格尼尼（Pierre Paganini）開始進行體能訓練。

「第一個重點就是讓費德勒回到百分百的健康，很棒的事情就是和費德勒相處時，你仍會有種和青少年球員在一起的感覺，而不是一直職業生涯邁入尾聲的球員，這也是我們想專注在下季達到的完美狀態。」魯奇補充說。

費德勒今年初澳網4強賽敗給塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）後，2月先動了一次膝蓋手術，6月突然無預警宣布右膝復原狀況不如預期而再度動刀，8月31日舉行的美網、延到9月的法網都看不到「瑞士特快車」風采。

2016年費德勒也曾動膝蓋微創手術，代表下月要過39歲的瑞士名將，膝蓋在年過34歲後已累積3次手術。