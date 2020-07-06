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日媒民調：77%日本人認為明年東奧辦不成
日本新聞網（Japanese News Network）今天公布，一項大規模的民調顯示，77%的受訪者認為明年東京奧運無法舉辦。
受到全球2019冠狀病毒疾病（COVID- 19，俗稱新冠肺炎）疫情衝擊，原本預定本月舉行的2020東京奧運會已延期一年。
路透社報導，在東京奧運組織委員會重新籌辦賽事的同時，關於明年是否適合或可能在日本主辦奧運的質疑揮之不去。
東奧組委會曾表示，受到新冠肺炎影響，他們將會設法「簡化」明年的賽會，以降低成本和染疫風險。
然而，根據日本新聞網週末進行的民調顯示，77%的受訪者認為明年的東京奧運無法舉辦。他們並沒有給出一個理由。
僅17%的受訪者認為東京奧運明年能辦得成。
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