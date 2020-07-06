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F1／復賽首戰車神撞對手 紅牛車隊：已非首次

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
F1終於復賽的首戰，過程相當曲折，車神與紅牛車手奧爾班又發生爭議擦撞，讓F1官網都表示：這是相當有意思的開季排名。(photo from F1 Facebook Fanpage)
F1終於復賽的首戰，過程相當曲折，車神與紅牛車手奧爾班又發生爭議擦撞，讓F1官網都表示：這是相當有意思的開季排名。(photo from F1 Facebook Fanpage)

F1一級方程式賽車復賽後首戰，勝利仍舊是王者賓士車隊的囊中之物！F1本賽季遭到疫情影響，閉館復賽將由歐洲8場大賽打響，而5日晚間的奧地利大獎賽成開幕戰。最終結果相當戲劇化，賓士車隊的「車神」漢米爾頓又上演去年巴西站的戲碼，撞上紅牛年好手奧爾班，以第4名坐收，奧爾班再度無緣前列，而賓士靠著另一名車手伯塔斯領跑，仍拿下冠軍。

F1縮水賽季開跑

根據《BBC體育》報導，F1本賽季遭到疫情打擊，目前確定澳洲站、摩納哥站等7大賽取消，包含巴林站、中國站在內的4大賽將延期。復賽將從歐洲8大站開始，率先作為復賽開幕戰登場的就是5日的奧地利大獎賽。

賽程安排緊湊，諸如復賽後的前2戰雖然名稱分別是奧地利、史泰爾馬克，但奧地利首戰只是用奧地利之名，其實舉辦賽道就是在史泰爾馬克，等同於雙重賽的意思。除了重複跑同個賽道，F1也準備好縮水賽季的應對，預期至少會跑到15場大賽。

紅牛失誤一籮筐

談及復賽首戰，最終排名雖然看起來很「正常」，眾所矚目的頂級車隊如賓士、法拉利、麥拉倫都登上頒獎台，僅紅牛掉隊，但過程卻相對曲折。《F1星球報》報導，一開賽，同為強隊的紅牛明星車手維斯塔朋就因車子故障、無奈退賽，被粉絲稱為非戰之罪。

少了明星維斯塔朋，紅牛的成績就得靠年輕車手奧爾班一肩扛，但一路跑在領先群、緊咬賓士雙雄的奧爾班，卻與車神漢米爾頓發生擦撞、衝出賽道，失去競爭力。

對於這次的擦撞，裁判當下立即判罰車神增加5秒，但紅牛車隊不領情，他們賽後指出，這已經是近期車神第2次撞上奧爾班的車，前一次是在去年11月的巴西站，當時車神有第一時間為撞車道歉，這次再度撞車將持續受調查。無論結果如何，年輕車手奧爾班再度失去站上頒獎台的機會，而紅牛車隊在復賽首戰成績表現差勁。

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漢米爾頓

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