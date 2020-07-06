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足球／駁斥梅西將離隊 巴塞隆納主席：他會在這退休

中央社 / 葡萄牙里爾市5日綜合外電報導
梅西。 法新社
梅西。 法新社

媒體日前報導，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）約滿後將不會續約，巴塞隆納主席巴托梅烏今天駁斥這樣的說法，稱梅西會在隊上踢到退休。

西班牙甲級足球聯賽（La Liga）巴塞隆納（Barcelona）今天4比1擊敗比雅瑞爾（Villarreal）後，巴塞隆納主席巴托梅烏（Josep Maria Bartomeu）告訴西班牙的電視台Movistar說：「梅西曾說，他將在巴塞隆納結束他的工作及足球生涯。」

巴托梅烏說：「細節我就不多說了，因為我們正專注在比賽上。我們正和多名球員協商中，但梅西已經向我們表明，他想要留下來，所以我們將享有更多梅西在隊上的日子。」

梅西最近一次簽下合約是在2017年，他目前的合約將在2021年到期。西班牙卡迪納塞電台（Cadena Ser）2日報導，指梅西對球隊的運作方式感到不滿，已關上續約的協商大門，並將在約滿後離隊。

媒體先前報導，梅西對巴塞隆納陣容不滿，也對球隊對媒體洩漏消息，讓外界誤認他得對總教練瓦維德（Ernesto Valverde）1月遭到解僱等事件負責。

梅西將離隊的消息對體壇來說是個震撼彈，各方也開始揣測他可能的動向。

多家媒體指梅西將轉戰英格蘭足球超級聯賽（Premier League），加入曼徹斯特城（ManchesterCity）。

「運動畫刊」（Sports Illustrated）報導，儘管梅西上個月已滿33歲，但曼徹斯特城傳出接觸這位偉大球員的消息不足為奇，因為自從中東阿拉伯財團於2008年收購該隊後，類似傳言從沒斷過。

而根據阿根廷記者馬丁（Christian Martin）的消息，梅西離開巴塞隆納、轉投曼徹斯特城的可能是「真的」。

「太陽報」（The Sun）則報導，稱巴西前球星里瓦多（Rivaldo）認為，經紀人密謀讓梅西轉到義大利甲級足球聯賽（Serie A）尤文圖斯（Juventus），與葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）聯手。

梅西 巴塞隆納 C羅

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